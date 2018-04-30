談軍改 邱國正：工作推動要大家共同體諒

2018-04-30 10:20 中央社 台北30日電



退輔會主委邱國正。聯合報系資料照 分享 facebook 退輔會主委邱國正今天說，退伍團體對軍改不滿是長期累積的，因為再次感到被剝奪成了引爆點，他有責任與袍澤一再溝通；但他認為，一個工作的推動，需要大家共同體諒、參與。

退輔會上午以「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」為題，至立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

邱國正事前受訪表示，退伍軍人的不滿是長期累積的，若發生軍紀案件，軍人往往遭社會撻伐、損及軍人尊嚴，否定多年來的努力，累積久了，退伍軍人這次在年改上再次感到被剝奪就引爆了，因此當務之急，就是讓這個問題不再擴大，他有責任跟袍澤一再溝通，儘量平和處理。

媒體詢問，有上將因為被多扣新台幣一萬元而上街抗議。邱國正說，但他沒有聽到哪一個將軍為了一萬元抱怨，「我自己也被扣，但你有聽到我叫、不滿嗎？」邱國正認為，一個工作的推動，需要大家共同體諒、參與。

媒體也詢問此次行政院年改方案，獲得現役軍人9成支持。國防部長嚴德發表示，現役軍人中，志願役軍士官有14萬79人、約佔94%，未來退休後實質所得是增加的，增加的金額從5900元到1萬9000元不等，所以這些人絕對都是支持、認同的。

嚴德發也說，依照行政院版本的軍人年改方案，他們都有作精算，從整個財務模型、建立支付觀點，計算政府負擔，最後產生合理的基金，作損益的平衡，可確保30年運作無虞，可結餘約1268億元。

行政院日前通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，軍人年改樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，預計7月1日與公教同步實施。