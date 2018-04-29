5+2產業創新已有初步結果? 孫大千諷：標準會不會太低

2018-04-29 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



總統蔡英文總統昨南下啟動5+2產業創新系列行程，盼透過5+2計畫讓台灣經濟「登（轉）大人」，還說而執政將滿2年，已看出「初步成果」。但遭美媒打臉指，台灣在四小龍中脫團且差距只會繼續擴大。前立委孫大千質疑，已經做出初步成績？這樣的標準會不會太低了。

孫大千表示，蔡總統講了這麼一長串，她知道「5+2」是什麼嗎？「5+2產業創新」包括綠能科技、亞洲矽谷、國防產業、智慧機械、生技醫藥、循環經濟及新農業。其實，每一樣都是「看起來很偉大，實際上做不到」的口號。大家能夠看得出來「5+2」和過去有什麼不一樣嗎？恐怕，只不過是另一個，比較有創意的漂亮話大集合吧！

孫大千說，民眾知道蔡英文要透過什麼「系統」來整合創新嗎？從來沒有人說清楚過。而且，為什麼因為這兩年來，亞航增聘200多位新進人員，就可以代表「5+2」的計劃「已經做出了初步的成績」？這樣的標準會不會太低了一些呢？

孫大千說，民眾相信用這麼幾句抽象概念的專業台詞，就可以帶動台灣的產業和經濟轉型嗎？如果，「出一張嘴」就可以來拼經濟，這也實在太神奇了吧！然後，台灣的經濟就可以轉大人了嗎？他認為，那還不如喝「轉骨方」來得快一點吧！