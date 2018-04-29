漢光台美聯盟作戰接軌 國軍十大戰略單位改稱聯合部隊

2018-04-29 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光34號演習「電腦輔助指揮所演習」將在明日（31日）正式展開，美軍觀摩團已陸續在今日抵達台北集結，今年團長仍由退役空軍上將小愛德華‧賴斯（General Edward A. Rice, Jr.）領軍來台，觀摩由參謀總長李喜明今年一手規劃的台灣防禦作戰對抗。

過去高高在上僅負責演習行政督導的國防部參謀本部，今年受命全數納入訓練編組參演；而國軍過去在操演中被稱之為「十大戰略執行單位」的部隊，今年比照美軍改稱為「聯合部隊」（JTF），期與美軍作戰運用接軌，適於應用在台美聯盟作戰。

參謀總長李喜明曾在當年96年導彈危機時，時任上校的他曾受命指揮海虎潛艦滿載魚雷，航行至東引到基隆之間海域部署，潛伏伺機攻擊敵軍進犯船團。具備實務經驗的他主導漢光34號演習，今年在攻防演練上有不少新作法。

國防部說，漢光電腦輔助指揮所演習，規劃於4月30日至5月4日，運用「聯合戰區層級模擬系統」，在統裁部管制下，採對抗模式，模擬攻擊軍對台作戰行動，防衛軍因應敵情實施5天4夜晝夜連續對抗演練，以磨練各級指揮官應變處置、決心下達及幕僚指參作業能力。

雖說電腦兵棋明日才開始，李喜明考量這項漢光電腦輔助指揮所演習過去只有一個星期，但卻僅磨練國軍平時、戰時轉換與應急作戰以後的作為，他特別下令往前延伸一周時間，磨練個聯參與聯合部隊，從平時危機處理、衝突發生、國安會議等環節，鋪陳到敵軍武力進犯。漢光兵推實則在國防部與各聯合部隊階層之間，已悄悄進行一星期，狀況除沿襲以往敵軍由演轉戰的型態，也加入兩岸之間零星事件。

據了解，國軍目前與美軍觀摩使用的「JTLS」兵棋系統，就是李喜明當年引進的，但這項訓練工具過去都被強調用來驗證作戰計畫，甚至用來驗證新武器戰法、新軍事戰略，李喜明認為都偏離了方向，且過去漢光演習兵棋上的推演，外界慣稱「電腦兵推」是錯誤的，而應是「電腦輔助指揮所演習」〈Computer-Assisted Command Post Exercise〉，是以「JTLS資訊兵棋系統」來產生攻防場景，磨練各級指揮所內，指揮官的決心、處置、作戰指導能力，以及參謀群作業流程。

過去漢光兵推，都是國防部聯參在承辦、指導，磨練下級各參演部隊，但基於未來作戰是由參謀本部直接指揮，今年李喜明特別要求，國防部聯參今年不再是只擔任演習行政工作，而是整個參謀本部都要編入演習訓練編組。

將領透露，國軍過去十大戰略執行單位，包括國軍第1-5作戰區、金、馬防衛部、東引、62部隊、空作部，今年起比照美軍，改稱為「聯合部隊」。根據美軍的意義，只要指揮兩個以上軍種的部隊作戰，就是聯合部隊。

將領指出，國軍過去的「作戰區」、「戰略執行單位」等名詞，讓美軍很難體會任務、功能與角色，改稱聯合部隊之後，適於美軍理解，聯盟作戰基礎要項之一，就在於使用共通的語言聯合部隊的名稱，可以更容易與美軍接軌。