吹牛兼壯膽？「繞島巡航」已建構陸海空協防作戰？

2018-04-29 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



中共戰機飛行員與我軍戰機相互對峙。圖／截自央視 分享 facebook

對岸近來軍事動作頻頻，輿論戰更是緊跟其後。中共轟-6K戰機連日繞島巡航，中國中央電視台27日報導「空軍多型多架戰機繞飛祖國寶島，央視多路記者直擊戰機任務過程」長達3分18秒的公開畫面，聲稱「繞島巡航」有陸海空立體協防作戰，中共殲-11戰機飛行員與我軍F-16戰機相互對峙時說，雙方比的「不只是技戰術水平，更需要飛行員的膽氣和血性。」

繼中共空軍轟-6K、圖-154M、運-8等飛機於4月18日、19日、20日連三天進行「繞島巡航」等科目訓練後，空軍26日上午又出動轟-6K等多型多架戰機，繞飛台灣，中共空軍說「錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力，用戰機航跡丈量祖國的大好河山。」

神秘「空中指揮所」 預警機統籌巡航

央視記者拍攝戰機內實景。圖／截自央視 分享 facebook

央視報導27日公開最新「繞島巡航」的影像，有「隨機」採訪的央視記者在空中現場報導。從畫面中，轟-6K戰機從某個基地起飛，殲-11戰機從另一基地起飛，與轟炸機、預警機、偵察機在指定空域組成巡航戰隊。報導說，預警機作為「空中指揮所」，它的位置和行動最為神秘。

中共空軍某空防基地指揮所參謀沈偉說，「紅色的代表我方的任務機，藍色的代表對方的任務機」，目前正處於我方的監控之下，從整個指揮信息系統上看，可以實時掌握空中目標的速度、機型、架數、高度等綜合信息，全面掌握空中動態。

共軍東部戰區某空防基地。圖／截自央視 分享 facebook

央視記者說，「像這樣常態化開展遠海遠洋訓練、成體系繞島巡航，在這個基地十分尋常。」這個空防基地成立以來，實戰實訓不斷深入。空中加油訓練，實現由晝間向夜間，從陸上向海上拓展。對抗空戰、異型機對抗、遠海超低空飛行常態化實施，還創下共軍某型戰機單架次飛行時間最長、航程最遠、實彈摧毀目標多個記錄。

「掛的都是實彈」 共機繞台當練膽

中共空軍飛官說，升空即是作戰，掛的都是實彈。圖／截自央視 分享 facebook

「現在我們長期組織這種巡航以及體系的遠海訓練，跟不同的兵種之間進行面對面的對抗，不斷的提高了我們飛行員的技戰術水平以及練兵打仗的能力，」空軍航空兵某旅飛行大隊長趙傑說，升空即是作戰，掛的都是實彈，在面對面的較量當中「比的是技戰術水平，更需要膽氣與血性。」

我國軍F-16戰機（左）抵近飛行。圖／截自央視 分享 facebook

中共空軍某空防基地作戰偵察處副處長崔帆說，不僅有空軍所屬的兵力，還有陸航的力量，還有海上的艦船等，在組織力量方面也形成統一要素。在作戰保障方面，海空軍的機場同裝互保也形成常態，在作戰保障方面也形成一張網，總體上來說，形成了聯合的對空的指揮、作戰和保障能力。

愛國財好賺 「繞島」發行紀念信封

中共在福建推出一套7式的「人民空軍繞飛祖國寶島」紀念信封。圖／摘自「空軍發布」微博 分享 facebook

此外，中共大力宣傳「繞島巡航」又出新招，28日在福建推出一套七式的「人民空軍繞飛祖國寶島」紀念信封，以及一套多方言、多語種的「戰神巡航寶島」宣傳片。

中共空軍官方微博「空軍發布」28日發文指出，這次在福建發布的紀念信封、宣傳片所用的戰機巡航影像，都是「人民空軍飛行員執行繞島巡航任務中航拍的」。

根據空軍發布貼出的照片顯示，這一套七式的紀念信封，每個信封都各有兩張不同的繞島巡航照片，並有「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中。捍衛祖國的大好河山，是人民空軍飛行員的神聖使命。」的中英文圖說。

中共殲-11戰機。圖／截自央視 分享 facebook

文章引述空軍航空兵某師轟-6K飛行員吳岳鵬說，「每次駕戰神轟-6K環繞寶島巡航，我和戰友們都在機艙裡清晰地看到祖國的大好河山，都用鏡頭記錄下來、留存下來。這是我們強國興軍的見證，是空軍飛行員履行新時代使命任務的見證！」

文攻無極限 繞島影片 多方言、多版本宣傳

中共此前由官媒新華社、央視網製作推出的中英文版「繞島巡航」微電影，現在也更名直稱巡航寶島。「戰神巡航寶島」宣傳片，匯聚了福建廣電戰線的獨特傳播資源和優勢，有閩南語、粵語等多方言版本，還有英語、日語等多語種版本。

多方言版本配樂分別為「鼓浪嶼之波」、「長城謠」、「我和我的祖國」、「我愛你中國」、「我愛祖國的藍天」等5首「抒情和激情相結合的樂曲」，傳遞維護國家統一的決心意志。

文章強調，推出多方言版本宣傳片，是為了讓全國各族人民、讓台灣同胞和海外僑胞，聽得更明白、看得更明白。更加堅定一個共同信念：「我們偉大祖國的每一寸領土，都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去。」

央視跟拍「繞島巡航」影片點此