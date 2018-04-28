他磨劍十年 只為讓我三軍儀隊登上世界舞台

2018-04-28 18:34 中央社 台北27日電



海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵將出發前往參加5月5日在美國佛羅里達州的世界儀隊錦標賽個人組比賽，這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際比賽，蘇祈麟希望用自己的技能「讓世界看到台灣」。 中央社 分享 facebook

海軍儀隊隊員蘇祈麟上兵即將出發前往美國，參加5月5日世界儀隊錦標賽個人組比賽。這是三軍儀隊首度有隊員穿著軍服參與國際比賽，蘇祈麟希望用自己的技能「讓世界看到台灣」。

目前服務於海軍勤務大隊警衛連的蘇祈麟今年28歲，他在19歲當兵時加入空軍儀隊，退伍後始終忘不了對操槍的熱情，因此決定成為職業軍人加入海軍儀隊，也因為優異的表現，在104年和105年三軍儀隊的槍法評鑑中都拿下個人組第一名。

但光拿下三軍儀隊的冠軍，已經不能滿足蘇祈麟，他更希望讓全世界都看到國軍儀隊的優異表現。約10年前他就已經注意到「世界儀隊錦標賽」（World DrillChampionship）這個業內出名的比賽，但穿著軍服出國沒有那麼容易，需要上級批准，加上預算問題，因此這個夢想在他心裡擱了近10年。

去年蘇祈麟向國防部申請出國比賽，今年初剛卸任的前國防部長馮世寬相當支持，因此軍隊願意放行，並由國防部補助蘇祈麟的機票和住宿，希望看到他為國爭光。

而為國爭光的壓力也沉甸甸地壓在蘇祈麟穿著海軍儀隊制服的肩膀上，為了這場比賽，他花了3週時間研究國外的儀隊動作，自己再想出一套適合比賽的走位和槍法，他透露，將有蒙眼操槍的動作，希望驚豔評審。

想出了動作，還要花上好幾個月的時間熟悉槍法，蘇祈麟每天至少練習2到3個小時，還曾經因此肩膀脫臼、大拇指走位，但他依舊忍痛，即使綁著繃帶也要練習，也曾壓力大到在車上流眼淚、晚上失眠、天天看中醫，為的就是「讓中華民國的儀隊登上世界舞台」。

蘇祈麟說，他從小看到台灣在國際上被矮化，因此想用自己的技能讓世界看到台灣，他在表演前短短10秒的自我介紹中會說自己是「來自台灣的軍人蘇祈麟」。

一路上協助蘇祈麟參加比賽的林洧丞，曾經是海軍陸戰隊儀隊隊員，他說之前沒有人做過這件事，沒有儀隊隊員穿軍服站在美國國土上表演或比賽過，這是一個夢想，而現在他們正在圓夢。

世界儀隊錦標賽5月5日將在美國佛羅里達州戴通納海灘的海洋會議中心（Ocean centre arena andconference centre）登場，當天蘇祈麟將和來自35個國家的好手較勁，在5分鐘的時間內要比槍法、走位、儀態和氣勢，每樣都要達到最好，才能擊敗眾多好手，拿回冠軍。