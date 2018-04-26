國防部還以顏色 公布繞台共機近距離特寫照

2018-04-26 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中共空軍今天上午派出包括轟六K等機種，經宮古、巴士海峽，以順時針方向繞台飛行，並且在中午13時56分，就透過官方微博帳號宣布消息。相較於解放軍機遠海長航，都是日方事後發布消息，這次創下首度由中共方面首先宣布的紀錄。

我方國防部在下午16時42分發布新聞稿，除證實共機經宮古、巴士海峽實施遠海長航之外，並且揭露共機長航機種，包括轟六K轟炸機、Tu-154電偵機、運八電戰機。

國軍並且一併公布，由我方升空監控戰鬥機所拍攝的共軍飛機空中近距離照片。其中可看到編號20119、攜帶長劍巡弋飛彈的轟六K，以及編號30019、運八運輸機改造的「高新三號」電戰機，使用民航編號B-4016的Tu-154電偵機。

另外國防部也澄清媒體報導，今天上午我方廣播警告共機進入防空識別區，遭對方譏諷「你真牛逼，還中華民國呢！」一事，錄音帶係剪輯變造，並非事實。 運八電戰機。圖／國防部提供 分享 facebook Tu-154電偵機。圖／國防部提供 分享 facebook 轟六K轟炸機。運八電戰機。圖／國防部提供 分享 facebook

【中央社／台北26日電】

國防部今天發布新聞稿指出，中共轟6、運8、圖154等型機多架次上午穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地，國防部第一時間即監偵掌握共機動態。

中共空軍宣稱，今天上午出動轟6K等多型多架軍機，「繞飛祖國寶島，用戰機航跡丈量祖國的大好河山」。

國防部指出，國軍於第一時間即監偵掌握共機動態，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣機、艦應處，確保中華民國海、空域安全，期間並無異常狀況。

共機近期密集繞台，國防部18日、19日、20日和今天都發布共機繞台訊息。國防部今天也公布中共轟6、運8、圖154的照片。