當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

2018-04-26 17:09 聯合新聞網 綜合報導



「幕僚是神嗎？什麼事都要扯，不懲處不開心是吧？我們能有幾隻眼睛？」一名志願役軍官抱怨，軍中發生任何大小事，後勤官都會被以「督導不實」懲處，讓他痛批「這種連坐真噁心！」憤而自請退伍，發文貼出後被網友大讚「幹的好！」

該發文網友在臉書《靠北長官2.0》表示，「今天營部連某人酒駕，後勤官督導不實，懲處；今天一連某人掉裝備，後勤官督導不實，懲處；今天二連肇生營外車禍，後勤官督導不實，懲處；今天三連軍械被督導缺失，後勤官督導不實，懲處；今天四連某人驗尿有吸毒反應，沒軍醫官，所以後勤官督導不實，懲處。」

「就算人不在營區，因為是後勤官，還是督導不實，懲處」，一連串的懲處讓他身心俱疲，忍不住氣得直呼「老天爺！這種連坐（法）看得真噁心，幕僚是神嗎？什麼事都要扯，不懲處不開心是吧？我們能有幾隻眼睛？」

他也表示，儘管營長不打算懲處，但上面那票長官就是要看到懲處，「干你的事，懲處；不干你的事，懲處…連操課有人沒領槍被督導，後勤官懲處，」文末他更自嘲，「好啊，八成一堆老人說不爽別幹，林北已經送退伍報告，不爽幹了。苦幹實幹，撤職查辦！Ｘ！」

貼文一出後，吸引許多退伍弟兄留言，「很有趣，這道理人人皆懂，但當上去的腦袋沒一個有」、「哇靠，哪個神單位，po來笑一下」、「看到最後面的時候，原PO幹得好」，還有網友直言「後勤業務沒有一個是好的，你沒發現嗎？只有被提報的份，也沒能見度」。