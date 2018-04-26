一枚撂倒神盾艦 退將：共軍052D艦發射鷹擊18導彈

2018-04-26 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍退役中將蘭寧利今天指出，中共052D型飛彈驅逐艦採熱發射「鷹擊-18」攻船飛彈，判斷052D型驅逐艦可能已經將反艦導彈整合到艦載垂直發射系統裡，此型反艦飛彈是一種重型攻船飛彈，其巨大的三倍音速衝擊力和近300公斤的高爆能量，就足以使一艘9000噸級的「神盾驅逐艦」招致重大戰損。 海軍退役中將蘭寧利今天指出，中共052D型飛彈驅逐艦採熱發射「鷹擊-18」攻船飛彈，判斷052D型驅逐艦可能已經將反艦導彈整合到艦載垂直發射系統裡。圖／翻攝蘭寧利臉書網頁 分享 facebook

蘭寧利今天在臉書發文指出，北京時間2018年4月，大陸中央電視臺播出的電視節目中，曝光了解放軍海軍052D型飛彈驅逐艦採熱發射「鷹擊-18」攻船飛彈的畫面。此與之前判斷052D型驅逐艦可能已經將反艦導彈整合到艦載垂直發射系統裡，並採熱發射完全相符。

蘭寧利指出，鷹擊-18攻船飛彈其原型被俄羅斯專家認為是俄羅斯3M54E(俄文Kalibr北約稱SS-N-27 Sizzler)攻船巡弋飛彈的中國仿制版。此型反艦飛彈是一種重型攻船飛彈，其巨大的三倍音速衝擊力和近300公斤的高爆能量，就足以使一艘九千噸級的「神盾驅逐艦」招致重大戰損。據稱，該飛彈還具有反輻射功能，即使在距敵艦50公尺處近炸，也可摧毀60%的敵方艦載電子系統，使敵艦喪失作戰任務能力而成為任務殺傷。

蘭寧利說，此型飛彈採熱發射，在艦載垂直發射系統垂直升空後，迅速轉向，拋離固體助推段；彈體渦噴發動機起動，使飛彈進入巡航階段，以0.8倍音速的速度飛行180公里後，渦噴發動機被拋離；分離出來的前部彈體是一個獨立的「小飛彈」，該飛彈採用一個固體火箭發動機推動，飛行速度可達2.5～3.0倍音速，航程達到40公里。這樣的飛彈對於防禦一方的艦艇來說極難攔截，因而鷹擊-18具有很高的突穿飛彈防禦的機率和命中率。

蘭寧利表示，鷹擊-18飛彈於2013年定型，具備「次音速、超音速相結合」「一彈多型號」等特點，其衍生型號有艦用攻船、攻陸，潛射攻船、攻陸等類型。不但可以艦載垂直發射，還可以由潛艦發射，其攻擊效果和艦載發射基本一致。也嘗試用機載發射，鷹擊-18的載台飛機有蘇-30MKK、殲-11B、殲-15、殲-16、FBC-1A以及轟-6G/K等機型，增強了中共在具有爭議的地區上空的對海打擊能力。目前，052D型驅逐艦可能已經將反艦導彈整合到艦載垂直發射系統裡。這種飛彈將成為解放軍海軍大中型艦艇、戰機和新型潛艦攻船飛彈的主力，並顯著提升解放軍海軍反擊敵方航母及其神盾系統艦的能力。將會大大提高解放軍海軍的制海作戰實力。