戰鬥機也有「後照鏡」？ 軍事專家：是真ㄟ！

2018-04-26 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



任何馬路上行駛的交通工具，一定都有「後照鏡（後視鏡）」的配備，輔助駕駛注意左右及後方車輛狀況，不過，天上飛的戰鬥機，其實，在駕駛艙內也有後照鏡喔！國內除F16外，任何一架機種的戰機，都有相同配備，用途和路上交通工具有異曲同工之妙。軍事專家表示，戰鬥機後視鏡用在空中纏鬥，以及地面滑行及編隊飛行時，讓長機隨時注意僚機間距位置。台東退伍飛官說：「F5E就有2個後照鏡」。

「怎麼可能？戰鬥機也有後照鏡？在哪裡？」、「空中這麼大，還需要後照鏡？」這是一般民眾聽到戰鬥機有後照鏡的回應，印象中機身外觀除了掛飛彈、通訊天線，怎麼看就是沒看到後照鏡的配備，難道戰鬥機的後照鏡是所謂的雷達？輔助飛行員標示附近飛機？事實上，無論國內，還是其他國家的戰鬥機，有些機種都有後照鏡的裝置，只是設置在駕駛艙內，從外觀是看不到的。

如果有在看軍事片的，或著阿湯哥在「捍衛戰士」電影裡帥氣飛F-14大熊貓的鏡頭裡，就會清楚看到駕駛艙左右和上方都有後照鏡，這些戰鬥機的後照鏡，用途可和路上的一般車輛有異曲同工之妙；戰機後照鏡在空中近戰纏鬥，地面滑行及在編隊飛行時使用，所以常常看到戰鬥2架、4架，甚至6架在空中緊靠一起飛行，除了展現飛行高操技術，很重要的輔助工具，就是後照鏡了。

軍事專家、「亞太防務雜誌」總編輯鄭繼文表示，依不同機種，駕駛艙視野也不同，因此，有些機艙內會裝置後視鏡，功能就是在空中發生近距離纏鬥時，飛行員能注意後方敵機狀況，隨時進行脫離或甩咬動作，另就是在地面滑行及編隊飛行時，讓長機隨時注意僚機間距位置，而國內F-16因駕駛艙視野相當廣闊，飛行員不必靠後視鏡輔助，所以駕駛艙不用配置後視鏡。