軍改精算報告 改革後近5成軍人無影響

2018-04-25 19:18 中央社 台北25日電



根據國防部所提供的軍職人員年金改革財務影響評估報告表示，改革後「無影響」士官計有2萬5325人，軍官計有3萬1487人，合計5萬6812人，階級分佈從下士到中將，占整體48.17%。

立法院外交及國防委員會今天舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，明天將進行詢答。

公聽會結束後，軍職人員年金改革財務影響評估報告下午送達立法院，根據報告，改革後「無影響」軍、士官總計有5萬6812人，階級分佈從下士到中將，占整體48.17%。

評估報告指出，改革後減少額度在「1萬元以下」計有2萬3837人，占整體20.21％，階級分佈從中士到中將；減少額度在「1至2萬元」計有3萬4465人，占整體29.22%，改革減少額度在2萬元以下包含無影響者，計有11萬5114人，占整體97.61%。

評估報告表示，改革後減少額度在「2萬至3萬元」計有2268人，占整體1.92%，階級分佈以上校、少將階級較多；減少額度「3萬至5萬」計有545人，占整體0.46%，階級分佈少將至上將；減少額度「5萬元以上」計有6人，均為一級上將。

報告表示，透過財務模型估算，可發現當前政策若不做任何改變，軍職人員退撫基金將在2020年用完，促使政府逐年開始編列收支差額缺口；總計未來30年內政府需另外編列1兆2067億元，才能補足基金收支差額缺口。