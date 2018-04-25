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軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

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軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

2018-04-25 17:49聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立院外交國防委員會審議軍人年改的法源「陸海空軍軍士官服役條例」，國防部由國防管理學院進行的精算報告，今天下午送到立院。報告指出，軍人退撫基金將於民國109年用盡，未來30年需編列收支差額缺口，其中109年需編列137億，至136年為765億，總共1兆2067億元。國軍組織精簡與推動募兵制所需多花的經費，尚不計在內。

另外國防部也警告，國家面臨少子化問題，現行軍人福利待遇對召募與留營，已經不具相對優勢。

報告指出，儲金制退撫基金最根本之問題，在於先前基金水位下降時，未進行有效之政策性挹注。因為基金必須有「本金最適規模」與「合理報酬水準」兩要件，以及時間之累積，方能永續發展。因此當本金產生收支相逆之時，應立即啟動本金最適規模的政策挹注，晚補不如早補。待基金用罄之時，再行逐年編列預算挹注，此時不僅沒有複利增息效果，反坐實「年輕人養退休人員」，從原先「世代內移轉」變化成「世代外移轉」。

報告也指出，軍職人員年金改革規劃，應該植基於國家安全，以妥慎單獨專案處理；退撫基金應該以安老恤孤為宗旨，對於組織精簡及募兵政策所擴大之退撫支出，宜由政府統籌編列預算挹注。此次政府提出之規劃方案如獲同意，將可維持軍職人員一個世代（30年）運作無虞。

國防部的經算報告指出，由於先前退撫基金水物下降時，未能進行政策性挹注，如今未來3...
國防部的經算報告指出，由於先前退撫基金水物下降時，未能進行政策性挹注，如今未來30年，必須編列一兆兩千億元才能彌補。圖／軍聞社資料照
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