軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

2018-04-25 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



立院外交國防委員會審議軍人年改的法源「陸海空軍軍士官服役條例」，國防部由國防管理學院進行的精算報告，今天下午送到立院。報告指出，軍人退撫基金將於民國109年用盡，未來30年需編列收支差額缺口，其中109年需編列137億，至136年為765億，總共1兆2067億元。國軍組織精簡與推動募兵制所需多花的經費，尚不計在內。

另外國防部也警告，國家面臨少子化問題，現行軍人福利待遇對召募與留營，已經不具相對優勢。

報告指出，儲金制退撫基金最根本之問題，在於先前基金水位下降時，未進行有效之政策性挹注。因為基金必須有「本金最適規模」與「合理報酬水準」兩要件，以及時間之累積，方能永續發展。因此當本金產生收支相逆之時，應立即啟動本金最適規模的政策挹注，晚補不如早補。待基金用罄之時，再行逐年編列預算挹注，此時不僅沒有複利增息效果，反坐實「年輕人養退休人員」，從原先「世代內移轉」變化成「世代外移轉」。