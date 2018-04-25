多圖／八百壯士欲闖進立院 與警方爆激烈衝突

2018-04-25 16:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今天舉行攸關軍人改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會， 下午退伍軍人團體八百壯士發動遊行，行經立法院大門時，遊行群眾推擠拒馬，突破警方防線，少數民眾翻牆進入立院，但隨即遭警方壓制在地，並上束帶。