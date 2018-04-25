美軍B52飛近廣東 以戰斧飛彈攻擊航線回應中共武嚇

2018-04-25 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國空軍兩架B-52戰略轟炸機呼號HERO01和HERO02，昨自關島起飛，經巴士海峽飛抵東沙島東側附近折返，距大陸廣東海岸最近處僅僅250公里。軍事專家認為，這是典型的攻擊航線，模擬在東沙島附近發射戰斧巡航飛彈，可以直搗中國大陸內陸目標。中共機艦日來密集遠海長航，繞到台灣東側海空，美軍軍機此舉明顯是回應中共解放軍的動作。

美軍這張航跡圖，是透過長期觀察美軍機動態，在推特（Twitter）以Aircraft Spots為名的粉絲專頁，披露美軍軍機這項動態。經過網路世界瘋傳，在台灣的軍事圈造成一股討論熱潮。網友也多認為美軍此舉明顯回應解放軍近期以轟6作為武嚇台灣的舉措。

軍事專家認為，戰斧巡航飛彈可配載核彈頭或多種傳統彈頭，射程最少1300公里，最大更遠達2500公里，若自東沙島附近發射，幾乎大陸所有軍事目標都在攻擊範圍之內。

鑽研中共軍事部署也經營影象粉團的專家認為，中共機艦日來密集遠海長航，繞到台灣東側海空域，不但跨出第二島鏈直接施加軍事壓力於大陸鄰近的台灣和日本，更劍指第二島鏈的美國主要海空軍事基地關島。美國昨天突然派出兩架B52，很明顯是一種回應的動作。

專家指出，美國真正發射戰斧巡航飛彈攻擊大陸目標，可能性微乎其微。而且，另有在南海遂行美國所謂「航行自由」的軍艦、核動力潛艦可以發射，B-52專門飛到靠大陸這麼近的地方，其意圖已經不必多說。