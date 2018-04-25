陸客誤闖西嶼雷達站 哨兵反應迅速獲嘉獎

相關新聞
反軍人年改上街擬挑燈夜戰 吳斯懷喊話先釋憲2018-04-25 12:11
國防部：中傷軍人尊嚴 傷害會比砍退休金還大2018-04-25 11:51
漢光34號演習 模擬現有兩岸兵力對抗2018-04-24 23:43
八百壯士執行長 否認今晚將發動攻占立院2018-04-25 12:16
共軍待遇好棒棒？解放軍研究權威 當退軍面前踢爆迷思2018-04-25 11:12
年改公聽會倉促結束 退伍軍人罵打假球、說幹話2018-04-25 13:48
特戰營山隘行軍秀反劫機 將領認為沒必要特意披露2018-04-25 11:07
八百壯士護憲大遊行 指揮官：不惜動用武力！2018-04-25 14:40
抗議429天只換8分鐘 立院軍改公聽會爭議中散會2018-04-25 13:48
八百壯士決戰立法院 神秘特戰四分衛計畫攻破立院封鎖2018-04-25 13:27
八百壯士反年改抗爭 警扣油壓剪、汽油桶2018-04-25 12:35
影／軍改公聽會 八百壯士：荒謬年改是總統的態度嗎？2018-04-25 12:25
反年改抗爭拒馬再現 林濁水：是反年改團體反得過當了2018-04-25 12:15
軍人年改首場公聽會登場 學者盼勿讓中共見縫插針2018-04-25 12:03
看《楢山節考》有感 馬文君：不該對軍公教警消棄老2018-04-25 11:07
軍改公聽會 八百壯士：荒謬的年改恣意妄為2018-04-25 10:02
卜睿哲：陸炒作軍演 對蔡政府施壓2018-04-25 09:55
她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧2018-04-24 18:14
黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生2018-04-24 18:08
國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場2018-04-24 16:39
影／《軍情站》漢光演習不打高空 模擬「現時開戰」2018-04-24 16:23
無法登陸算「戰勝」？國軍被指作法消極2018-04-24 14:24
不再談「殲滅」 軍方更改「戰勝」定義：迫敵奪台失敗2018-04-24 14:22
陸軍採購M1A2戰車案 可望復活2018-04-24 14:17
漢光34徵用民間無人機 國防部：設定門檻拒陸製產品2018-04-24 11:54
何謂「戰勝」？學者專家批國防部新定義太消極2018-04-24 11:17
國軍漢光演習 首徵用民用無人機及航控人員參演2018-04-24 10:37
大鵬狂想曲結束 漢光演習回歸兩岸現有兵力2018-04-24 10:35
鋭捷專案露曙光 軍方高層支持陸軍採購M1A2戰車2018-04-24 10:02
國防部戰勝「新」定義是： 迫使敵奪台任務失敗2018-04-24 10:02
國軍漢光演習練打解放軍 不對稱戰力最需精準導引砲彈2018-04-24 10:01
軍系年改決戰群賢樓外 看他們戰備包帶什麼2018-04-24 03:18
軍改付委版本 邱國正：未獨厚高官2018-04-24 01:41
退伍軍人職訓後津貼 最高每月可領1萬22018-04-23 15:35
立法院本周審軍改草案 藍委要求先巡迴開20場公聽會2018-04-23 12:16
退輔會主委：越早確定軍改 他們心裡也越能夠安逸2018-04-23 11:58
65%國人認為中共不會武力犯台 但65%對國軍沒信心2018-04-23 11:31
談軍改版本 邱國正：講不好的聲音有逐漸降低2018-04-23 11:27
邱國正：越早確定軍改 他們心裡也越能夠安逸2018-04-23 09:33
熱門文章
她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧2018-04-24 18:14
都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?2018-04-24 16:18
吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格2018-04-25 08:11
獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！2018-04-25 10:21
史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」2018-04-24 20:47
吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題2018-04-24 16:27
獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流2018-04-24 20:58
教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南2018-04-25 08:01
師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例2018-04-25 00:48
教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職2018-04-24 20:42
吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公2018-04-24 16:59
【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？2018-04-24 15:44
吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號2018-04-25 01:07
國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場2018-04-24 16:39
八百壯士決戰立法院 神秘特戰四分衛計畫攻破立院封鎖2018-04-25 13:27
高鐵延伸屏東 張善政：自許先進國家應扛的責任2018-04-25 09:58
提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案2018-04-24 21:20
連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會2018-04-25 09:53
吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案2018-04-24 19:34
高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？2018-04-25 13:03
獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作2018-04-25 09:57
洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪2018-04-24 19:46
黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生2018-04-24 18:08
李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台2018-04-24 17:51
再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？2018-04-24 19:39
民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能2018-04-24 21:24
共軍待遇好棒棒？解放軍研究權威 當退軍面前踢爆迷思2018-04-25 11:12
雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！2018-04-25 01:34
師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊 已不適任教長2018-04-25 11:26
侯友宜長高秘密、賴神為何酸議員... 看直播追真相2018-04-25 10:00
吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術2018-04-24 17:16
影／退休軍警消反年改 「路過」中正一分局2018-04-24 16:46
嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝2018-04-24 21:26
國防部：中傷軍人尊嚴 傷害會比砍退休金還大2018-04-25 11:51
國教盟對教長吳茂昆喊話：不要誤國誤人誤自己2018-04-25 09:41
陳家欽心疼退休警：年改若更好 他們怎會走上街頭2018-04-25 10:21
台酒招考系統出包 考生「上午上榜下午變落榜」2018-04-25 10:59
退警陳抗脫序行為 警署與北市警局將從嚴究辦2018-04-24 17:45
學者譏高鐵南延 左營改名高屏？屏縣府批「傲慢歧視」2018-04-24 22:59
當沖降稅本周到期 金管會籲國民黨撤案避免衝擊台股2018-04-24 20:55
留言