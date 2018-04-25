陸客誤闖西嶼雷達站 哨兵反應迅速獲嘉獎

2018-04-25 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



媒體報導，位於澎湖西嶼的海軍雷達站，上周傳出有陸客闖入。海軍司令部今天（25日）證實，4月18日有不明人士由西嶼燈塔攀越阻絕設施進入雷達站營區，衛兵立即回報並前往盤查，經該站站長初步查證，對方為魏姓陸籍人士，係因迷路誤入營區，該站即依程序回報上級，並通報澎湖憲兵隊調查處理。