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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

年改公聽會倉促結束 退伍軍人罵打假球、說幹話

2018-04-25 13:48聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立院外交國防委員會今天為了陸海空軍軍士官服役條例修改（軍人年改）舉行公聽會。出席的退伍軍人代表痛批政府，將退撫基金操作績效低落的責任，轉嫁到軍人頭上，行為形同賴帳。但行政部門只有三位官員上台，簡單宣讀預先擬好的發言稿。官員發言完畢後，召委王定宇（民進黨）宣布散會，引發退伍軍人代表與國民黨立委大為不滿，大罵民進黨口口聲聲溝通，其實根本沒有誠意，完全把公聽會當成過水，「打假球，說幹話」。

另一位召委呂玉玲（國民黨）則表示，下周輪到自己排議程，將再開公聽會，要求官員出面澄清質疑。「八百壯士」代表游錦帆當場宣布：「抗爭會延續，請大家多多包涵！」

退伍軍人代表表示，政府一再強調退撫基金要破產，但舊制退俸是恩給制，與基金根本無關，而且基金的操作績效奇差，獲利只有百分之一點幾，遠低於當初預期，因此當然會破產。但過去廿年，眼看基金水位下降，政府卻根本沒有編預算挹注，如今卻拿軍人當替罪羔羊。

他們也表示，從政府要花8800億投入外界高度質疑的前瞻計畫，不惜廢除核四，現在又要新建深澳電廠，可以看出所謂的財政問題，其實只是資源配置的問題，「請把本來就該給軍人的資源給軍人」。

隨後官員發言，只有國防部副部長張冠群、資源司處長傅政榮、退輔會副主委呂嘉凱發言，而且都是宣讀預先寫好的講稿，並無針對先前退伍軍人與國民黨立委提出的質疑答覆。三人發言後，召委王定宇隨即宣布散會，如果再有意見著請以書面提出。引發國民黨立委大為不滿，罵他為了下午上電視草草結束。

呂玉玲批評，官員的答覆完全沒針對問題，明天王定宇就要開始安排答詢，顯見今天根本就只是過水。她質疑，政府要推動年改，關鍵就是基金要破產，但是直到今天中午，立委們都還沒有收到財務分析精算報告。此外新法第39條規定，以後給付條件還要滾動式檢討，如此怎能讓軍公教安心在崗位上服務？

游錦帆則說，429天的馬拉松抗爭，只換到8分鐘，「把我們當空氣」。退伍軍人代表每天研讀版本，就是希望保障退伍人員、讓現役人員的待遇更精進，結果國防部官員跟本事「沒血沒淚」的過場式答覆。

由於召委王定宇宣布散會，國民黨立委與退伍軍人代表，在現場痛批政府毫無誠意。記者程...
由於召委王定宇宣布散會，國民黨立委與退伍軍人代表，在現場痛批政府毫無誠意。記者程嘉文／攝影
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召委王定宇宣布散會，退伍軍人代表憤而舉起標語牌大聲抗議。記者程嘉文／攝影
召委王定宇宣布散會，退伍軍人代表憤而舉起標語牌大聲抗議。記者程嘉文／攝影
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退伍軍人國民黨破產
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