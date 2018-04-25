抗議429天只換8分鐘 立院軍改公聽會爭議中散會

2018-04-25 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府推動軍人年改引發爭議，立院國防委員會今天上午舉辦首場公聽會釐清各界對軍改草案看法。但在民進黨籍召委王定宇強力主導下，會議不到4個小時就草草結束，讓在場的反軍改團體八百壯士代表，「我們等了430天只換到8分鐘嗎？」

中央軍事校友總會研究員游錦帆表示，蔡政府推軍人年改以來，反軍改團體一直希望能與政府良性溝通，在立院外埋鍋造飯抗議429天卻被當空氣，今天公聽會國防部還以過場式答覆「沒血沒淚」，用這樣態度對退伍軍人，未來年改一定訂造成社會紛爭。

在王定宇排案下，立院國防委員會安排軍改案首場公聽會。但會議一開始，王定宇即律定，會議一般代表僅能發言8分鐘，立委僅能發言5分鐘，沒有第二輪發言，公聽會過程也不休息，呼籲與會者未盡之言轉書面資料。

國民黨立委賴士葆發言時開砲質疑，依立院慣例，正式會議至少要開到下午5時30分才能結束，主張今天公聽會也應「開好開滿」。賴更說，他在立院10幾年從沒看過公聽會限制發言時間，與會者好不容易來開會，8分鐘能講什麼？立委也僅5分鐘。

賴士葆愈講火氣愈大，痛斥今天這樣的公聽會「攏是假」，王定宇是把公聽會當過水，掩護民進黨宣示7月1日前要通過的目標，把與會者當呆子、陪公子讀書。賴也質疑，若民進黨真覺得今天是這麼重要的事，國防部長與退輔會主委「為什麼都不來？」

賴士葆也質疑，如果軍人年改案真的像蔡政府講的這麼好，多溝通幾場會死嗎？

不過賴士葆與畢，王定宇雖回應，對賴士葆發言「我都尊重」，但也反譏，上次出席賴士葆主持的公聽會，「他只給我3分鐘」，再讓賴不滿，在主席台前與王一陣對罵。

但在國防部副部長張冠群、資源司處長杜政榮與退輔會副主委呂嘉凱草草回應後，王定宇就要宣告散會，引發國民黨團立委與反軍改團體成員抗議。但王仍在12時55分敲槌散會，讓國民黨立委江啟臣、呂玉玲、林麗蟬與許淑華接連痛斥「主席再怕什麼」。

反軍改代表則痛斥，「我們等了430天只換到8分鐘嗎？」蔡政府應說明基金破產原因原因？有沒有如實提撥？光看今天的公聽會，就看得出來民進黨的傲慢，「打假球、講幹話，就是民進黨。」

不過有趣的是，王定宇宣告散會後，就匆促離席，但與會的國防部與退輔會官員卻都坐在原地不敢離開，最後反而是反軍改團體代表先喊走人，大家才一哄而散。