八百壯士決戰立法院 神秘特戰四分衛計畫攻破立院封鎖

2018-04-25 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



始終隱藏在幕後一支稱為「四分衛」的退伍特戰團體，成員集結前陸軍涼山特勤隊、空降旅、突擊兵退役青壯人員，該團體十分低調，組織不公開，也絕少在社群上活動，僅有一次出現在八百壯士指揮官吳奇樑的身後。圖中人物和報導無關。聯合報系資料照 分享 facebook 立法院外交國防委員會上午舉行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，主席由民進黨召委王定宇主持，席間邀請八百壯士維護指揮部代表、學者專家列席，就年金改革議題依序進行發言，過程平和。不過，八百壯士事實已擬定「八百壯士決戰圍城」攻略，一份攻略本流傳出來，顯示八百壯士認為公聽會「毫無意義」，並計畫今晚安排任務部隊突入立法院內開設民主講堂，進行割袍斷義和燒棺、官員像、放鞭炮聲響的動作。但攻略文未顯示由哪支部隊擔任這個任務，據了解，一個由退役陸軍特戰人員組成的神秘組織「四分衛」已北上集結，擔任這個敢死任務，希望突破立院重重封鎖。

「八百壯士決戰圍城」攻略分為「文攻」與「武嚇」。

文攻部分：

1、公教釋憲法案已擬定。軍版釋憲版本，必須在爛政府年改案通過，才能提出最適切的釋憲法案。

2、已懇請國民黨團、親民黨團和高金素梅立委連署釋憲法案，目前樂觀其成。

3、4/25上午十時王定宇所主持的公聽會，八百派錦凡和睿達出席，另國民黨也釋出名額讓其他的八百長官出席。

4、爛黨的年改是滾動式的，隨時都會亂改，絕對影響國家的長治久安，故請向現役的軍公教人員勸告，切勿上當！

5、八百現在口號轉為【現役先行，退役暫緩】

武嚇部份：

第一階段

4/25 （三） 09：30

1、50位人和其他單位在濟南路立院群賢樓前會合，杯葛毫無意義的公聽會。

2、這些同學不需再跑到第二階段的集合點集合。09：30~13：00都在群賢樓駐守著。

3、13：00前再轉移至青島東路集結地

第二階段：

全年班

1、集合時間：

4/25（三）上午11：00

2、集合地點：行政院門口（忠孝東路和中山南路交叉口空地上）

3、現場分發別針，請每位依陸官會長指示別上別針，以識別是否是退軍。便衣警察會混入，他們也會在胸前貼上他們不同單位的小記號。

6、為預防被警方封鎖只出不准進的情況，不一定有熱食可享用。提醒同學們在出門前先行準備愛用的乾糧，年班也會準備可於晚餐食用的乾糧和飲水。或許一切都會很簡要克難，請同學做好心理準備！

7、12：00~13：00聽現場指揮官學長的指揮，馬路漫步往集結點集結，沿路可丟擲溼衛生紙糰和喊口號、唱軍歌。

第三階段

1、13：00行至集結點，青島東路天橋前，原地坐下休息。

2、年班大帳會先搭建，各期將橫布條和關東旗安置妥。

3、15：00出發遊行時，留3~5位同學守帳篷和物資。視情況允許，留守人員可以先聯繫便當店於17：30前送便當至集結區，否則就食用乾糧了。

4、15：00~18：00編入第二遊行梯隊，由指揮部學長帶領。

5、18：00在集結區用餐。

6、若任務部隊突入立法院了，我們則隨入立法院搭帳篷，若未成，則在原地擺開帳篷以壯氣勢。

7、19：00~22：00

有精神總動員的舞台演講和演出，可從周邊大螢幕觀賞。

8、若任務部隊突入成功，就會在立法院內開設民主講堂。

也會進行割袍斷義和燒棺、官員像、放鞭炮聲響的動作。

9、不管先前是否突入了，10：00後各單位，或在立法院內，或團團圍住立院外，觀賞無聲愛國影片，慢慢進入夢鄉，等待黎明。

第四階段

法案審核協商日

1、4/26（四）05：30

希望有同學陸續來增援，或換班。

2、若4/25未佔領立法院，4/26就需想方設法阻止立委進入立法院審核法案。

3、因為我們負責的區域，會有部份立委由警察護衛，從監察院走青島東路上天橋，進入立法院。故一切聽從這階段的指揮官學長的指揮做強力阻擋的動作。

4、警方已預備了鎮暴警力和軍警水車等著伺候我們這群勇士們了。