八百壯士執行長 否認今晚將發動攻占立院

2018-04-25 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



羅睿達。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

立院外交國防委員會今天為軍人年改舉行公聽會。軍改抗議團體「八百壯士」號召各退伍軍人團體，今天到立院周遭陳情抗議。今天上午，媒體引述網路上流傳的「八百壯士決戰圍城計劃表」，內容表示八百壯士預計最快今天下午6點左右要攻入立法院。

對此，八百壯士執行長羅睿達說，這個計畫並非八百壯士所發動，但今天響應抗議的退伍軍人團體，高達127個，的確曾經聽到有些團體想要發動激烈的抗爭行動，「還不只這一個」。但八百壯士在立法院門口抗議一年多來，一貫主張是在遵守法律與維護安全的原則之下，充分表達訴求。他也希望政府必須正視退伍軍人的普遍憤怒情緒，能夠真心聽聽他們的意見。

羅睿達也強調，軍人退休俸民國86年起由恩給制改為共同儲金制，當時設定基金每年有3%的獲利，基金可以長期維持。所有軍人也都按時繳款，但如今軍人退撫基金如今虧損，是因為操作獲利率只有百分之一點多，遠低於當初規劃時的預期，「造成破產，和我們沒有關係！」

他表示，當退撫基金水位下降時，政府先前有沒有逐年提撥足夠預算？另外，為何基金的操作績效如此低？裡面有沒有五鬼搬運惡意操作？都應該先查清楚。否則今天即使砍了退休俸，基金未來還是可能破產。