反年改抗爭拒馬再現 林濁水：是反年改團體反得過當了

2018-04-25 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



因應下午八百壯士抗議，警方一早就開始戒備。 圖／記者劉宛琳攝 分享 facebook

立法院今舉行軍人年改公聽會，反年改團體八百壯士也在立法院外集結，計畫要夜宿抗議，相關單位出動大批維安警力及拒馬，以防情勢失控。然而，民進黨過去對馬政府使用拒馬作出諸多批評，如今卻有樣學樣，引發社會反彈，民進黨前立委林濁水指出，這不是反拒馬不反拒馬的問題，而是是否適度使用，要視個案而定。他認為本次軍人年改是參考美國標準，反年改團體還不滿足，是反得過當了。

針對反年改團體25日於立法院集結，內政部次長花敬群表示日前接獲情資，已做出相關因應措施，考慮反年改的抗爭力道，拒馬和維安警力的部署規模確實比以往要來的大。台北市警察局指出，本日出動警力達1260人之多。然而有人批評民進黨過去反拒馬，現在還用拒馬面對抗議團體，有言行不一之嫌，林濁水對此表示，問題不是反拒馬或不反拒馬。

他指出，用拒馬本來就不會全部人都同意，世界各國皆然，問題是是否適度使用，要視情境而定，如果抗爭者要丟汽油彈，政府還堅持不用拒馬就太不合理了。

至於反年改團體的抗爭是否要用到這樣大的維安部署？林濁水認為，全世界沒有這樣像台灣這樣在反年改的，尤其我國軍公教退休金的所得替代率可以達到100%以上，還不能砍，不是其他國家可以比的。而他認為，此次軍人年改是參考美國標準，而美國是每天都有軍人在世界上打仗，天天都有傷亡的，台灣軍人現在要拿同等的退休俸，還不滿足，這樣是反的過當了。