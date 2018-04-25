反軍人年改上街擬挑燈夜戰 吳斯懷喊話先釋憲

2018-04-25 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



攸關軍人年金改的「陸海空軍軍官士官服役條例」今天在立法院國防外交委員會召開公聽會。公聽會內正反方激辯，公聽會外軍系總動員，號召退伍軍人和眷屬萬人上街抗爭，攜帶過夜用的「戰備包」準備挑燈夜戰，陳抗活動將延續到周四。

反年改團體今天於立法院外集結，兵分八路擬突擊立法院。八百壯士副指揮官兼發言人吳斯懷重申三訴求「現役先行，退役暫緩」、「先釋憲再修法」、「呼籲在野黨都來簽署他們的釋憲文」，他也向民進黨政府喊話，「何不大方一點？我們來釋憲。」

軍人年改版本，目前行政院初步擬定樓地板敲定為3萬8990元，服役20年起支俸率訂在55%，年增率2%，而18%優存分10年退場，今天舉辦公聽會，明天委員會「大體討論」，宣告軍人年改正式進入「深水區」。

八百壯士則號召上街，做好長期抗戰準備。今天早上9點八百壯士立法院群賢樓外集結，上午初估上百人，他們號召萬人兵分8路，分散警力，活動持續至晚間，甚至不排除強行攻占立法院，癱瘓立法院例行議程。

吳斯懷上午受訪表示，他們主張「現役先行，退役暫緩」，八百壯士肯定從優照顧現役軍人、照顧中低階層，但因為個案樣態太複雜，老榮民平均都84歲了，內政部平均餘命80多歲出頭，這些榮民每年凋零4千多人，他們沒有工作能力，需要國家照顧，政府現在還忍心拿走他們退休俸嗎？

「民進黨版本這樣一刀切，會有很多人活不下去」，吳斯懷說，領退休俸的退役軍人涵蓋40幾歲到100多歲，有許多不同的樣態，一刀切不但後果嚴重，更會動搖國本，他認為，年金改革程序不論是成立委員會甚至到動機，都是違憲，更要民進黨不大方一點，一起先來釋憲。

吳斯懷說，中華民國是民主國家，憲法是人民最後一道保障，因此希望能夠先釋憲 ，在施行，目前也已經協助公教完成釋憲文的本文，已經到定稿階段，盼各黨配合一起簽署，通過釋憲門檻。

反軍人年改上街擬挑燈夜戰，吳斯懷喊話先民進黨政府先來釋憲。胡宥心/攝影 分享 facebook