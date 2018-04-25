軍人年改首場公聽會登場 學者盼勿讓中共見縫插針

2018-04-25 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



蔡政府力推軍人年改引發反彈，在軍改草案審議前，立院今辦首場公聽會了解各界看法。有學者提醒，中共近來藉軍改議題在台製造爭端，應讓全案盡快塵埃落定。但八百壯士代表直言，軍人在乎不是錢，是尊嚴。

國防中共軍事事務所所長馬振坤表示，中共近來藉由網路社群媒體，在台灣內部就軍人年改議題製造各種爭論與爭端，為減少中共製造分化國軍、製造對立機會，應盡快讓軍人年改案塵埃落地。

但馬振坤也認為，推動軍人年改是因國家財政困難，只不過改革必然會對部分既有權利縮減，這次政院版本應可照顧絕大多數人權益，但在財政困難與維持軍人應得權益間應求得平衡。

東吳大學法律系副教授胡博硯則說，年改是國際趨勢，大法官釋字第717號解釋雖說修法要顧及信賴保護原則，但只要有重大公益事由，不是不能改。胡更認為，軍人任務特殊，與軍公教彼此義務不同，但新俸差異不應在退伍呈獻，而應反映在加給。

不過八百壯士執行長羅睿達表示，蔡政府推動的軍人年改版本，實際上就是「無能政府、公然賴帳」，基金破產跟新舊制無關，是因國防部未依規定逐年提撥預算，加上基金惡意操作所致。

羅睿達也質疑，蔡政府的年改會軍人僅有一席參與，如何完整表達訴求；退輔會、年改會至今也都未與軍人溝通；軍人要的是公理正義，為保家衛國的老兵捍衛尊嚴，若政府沒辦法充分了解退伍軍人心聲，這場陳抗將永無止休，直到喚回公理正義為止。

「改革越改越好，誰想要上街頭」。八百壯士代表謝健虎則搥桌痛斥，「陸海空軍軍官士官服役條例」明定，退休俸「由政府負最後支付保證責任」，為什麼今天基金運作部善則認要退伍軍人承擔，在任時「我依法做我的事情，我們的政府呢？」

謝健虎說，政府常說，國家沒錢、基金不足，所以要年改，到底是國家沒錢、還是基金不足？若是前者，大家共體時艱，不是只有軍人承擔；若是後者，政府要把往年沒有挹注的金額挹注進去，再來談改革。

謝健虎更批判所謂年金改革是國際趨勢是「狗屁」，反問退輔會、國防部官員「可以忍受這種恥辱嗎？你們應該要帶著我們上街頭，居然作為掮客，不覺得可恥嗎？」