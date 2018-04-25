國防部：中傷軍人尊嚴 傷害會比砍退休金還大

2018-04-25 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防大學解放軍研究所長馬振坤。記者程嘉文／攝影 分享 facebook

立院外交國防委員會，今天針對軍人年改（陸海空軍服役條例修改）進行公聽會。出席的退伍軍人代表口徑一致，要求不溯及既往。至於國防部出席相關現職人員，雖然不會批評政院版的軍改方案，但也一再強調，目前台海的「低度緊張」，是因為國軍的「高度戒備」；並強調務必重視軍人尊嚴問題，對軍人的批評與中傷，傷害比年改本身還要大。

國防大學解放軍研究所長馬振坤說，如今民眾覺得台海情勢「低度緊張」，其實是因為國軍「高度戒備」。國軍長期枕戈待旦、貢獻自我，才讓台海穩定。但政府財政困難也是事實，如今也才會有年改問題。自己看來，現今方案已經是最大公約數，但也必然造成軍中學長們權益的縮減。

他也補充，自己不是軍職，領的是國立大學教授薪水，退休俸去年已經被砍了。自己願意考慮到政府財政困難，願意顧全大局，但看到自己的學生們全年無休的辛苦，他呼籲政府要在財政支出最大範圍下來保障軍人。

馬振坤也警告，年改紛爭給中共對台有可乘之機，運用網路社群媒體操作，製造台灣內部爭端。因此他呼籲不管最後版本如何，希望盡快塵埃落定，避免中共見縫插針。

至於網路上一些說法，宣稱中共對退伍軍人的待遇比台灣更好。對此馬振坤說，大陸直到上月才宣布成立退伍軍人事務部，而我方退輔會已經成立超過六十年。對於「大陸比我們重視退伍軍人」這個問題，這就是最好的解答。

曾在軍事雜誌任職多年的國防部戰研中心副研究員舒孝煌說，保衛國民是軍人的義務，只要任務下來就要去。就算職務沒有直接生命危險，工作壓力之高也遠甚於民間企業。他也以自己現在的工作為例，表示國防部的文官加班可領加班費、可以補休，但軍職沒有工時限制，經常任務一來，假期都要犧牲，「主官辦公室旁邊就是寢室，各部會應該只有國防部是這樣」。由於軍人工作必須輪調、不常回家，充滿不可預測性，家庭也要跟著承擔風險。

舒孝煌表示，年金改革或許是必要的，現在提出的版本，也的確歷經討論凝聚，但整體而言，待遇與先進國家相較，其實還是比較遜色。除此之外，軍人的尊嚴問題更要重視；即使不認同退伍軍人的主張，也不要以批評、中傷的方式，傷害軍人尊嚴對國軍所造成的傷害，遠高於年改的本身。