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軍改公聽會八百壯士抨擊 學者挺改革促配套

2018-04-25 12:06中央社 台北25日電

立法院今天舉行軍人年改公聽會，八百壯士成員批評，「改革越改越好，誰需上街頭」、公然賴帳。退役上校謝健虎說，政府應先挹注資金，再談改革。學者挺改革希望配套。

「陸海空軍軍官士官服役條例條文修正草案」（俗稱軍人年改）上週付委，立法院外交國防委員會上午舉行「陸海空軍軍官士官服役條例條文修正草案」公聽會，由藍綠推薦學者、專家、團體代表，藍營全數推薦八百壯士代表，綠營也推薦一名八百壯士成員及專家。

討論包括草案修正重點與現行制度有何差異？台灣軍人退撫制度變革相較於世界各國，有何差別？此外，司法院大法官釋字第717號認為退休制度雖有其信賴保護利益，但在重大公益考量下，以適當漸進方式進行調整，此次軍人年金改革是否符合大法官解釋意旨？

中正大學社會科學院院長宋學文支持改革案及早通過，但要有配套措施。

東吳大學法律學系副教授胡博硯表示，軍人年改修正草案需考慮退役年齡問題，舉例來說，軍人46歲退休，尚未直接進入養老狀況，跟屆齡退休的狀況不同，退伍提供的退休金，是讓他處理養老問題或是養家問題，年金處理應連結退伍年齡問題。

他指出，根據大法官釋字第717號，若有人提起釋憲，年金改革必須呈現重大事由。減少給付部分，是否分階段實施、是否有呈現對不同年齡對象的規範差異，這些都可能是未來大法官審查時，會關注的部分。

八百壯士在會場裡舉標語「改革越來越好，誰需上街頭」、「制度設計不良、從已退者挖錢」。八百壯士代表上台發言時，其他成員會在台下互喊加油，激勵士氣。

陸軍官校專科七期代表、八百壯士執行長羅睿達表示，在外面待了384天，今天終於有機會進到立法院表達退伍軍人的心聲，他認為無能政府公然賴帳，基金破產跟新舊制無關，可能是國防部沒有依規定逐年提撥預算，加上基金惡意操作，導致基金破產。

他強調，過去這兩年，退輔會、年改會都沒有與軍人溝通，而是將抗爭軍人貼上反改革標籤，軍人要的是公理正義，為保家衛國的老兵捍衛尊嚴，如果政府沒辦法充分了解退伍軍人心聲，這場陳抗將永無止休，直到喚回公理正義為止。

八百壯士代表謝健虎一上台就高分貝喊：「改革越改越好，誰想要上街頭」，他說，軍人年改法案規定退休俸由政府負最後支付保證責任，為什麼政府帶頭違法？政府常說，國家沒錢、基金不足，所以要年改，到底是國家沒錢、還是基金不足？若是前者，大家共體時艱，不是只有軍人承擔；若是後者，政府要把往年沒有挹注的金額挹注進去，再來談改革。

謝健虎更批判所謂的年金改革是國際趨勢的說法，他反問在場的退輔會、國防部官員，「你們可以忍受這種恥辱嗎？你們應該要帶著我們上街頭，居然作為掮客，不覺得可恥嗎？」

委員會召委王定宇說明，先由八百壯士成員、學者專家代表穿插發言後，再由立委、出席官員發言。不少八百壯士成員發言激動、數度拍桌，不過都有遵守發言規定。

出席公聽會人員，包括中正大學社科院院長宋學文、淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲、東吳大學法律學系副教授胡博硯、國防大學中共軍事事務所所長馬振坤、國防部前參謀莊旭英，八百壯士成員羅睿達、謝健虎、王忠義等人。

行政院日前通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，軍人年改樓地板新台幣3萬8990元，服役滿20年起支俸率55%、年增率2%，預計7月1日與公教同步實施，立法院上週已付委，今天舉行公聽會，明天將審查，但僅詢答程序。

退伍軍人立法院軍人年改方案
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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