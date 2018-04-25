共軍待遇好棒棒？解放軍研究權威當退軍面前踢爆迷思

2018-04-25 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



政府推動軍人年金改革，不少網路退伍軍人社群有部分人士，對共軍待遇產生認同，經常放送中共對待部隊如何完善的訊息。國防大學解放軍研究所所長馬振坤上午在立法院公聽會表示，軍人年改給予中共見縫插針操弄輿論的空間，希望全案盡速完成，避免中共操作輿論。而中共到今年上個月，才宣布要成立退伍軍人事務部，但我們的退輔會存在已久。他單就政府主管機關何時成立，就能印證中共過去有沒有照顧退伍軍人。

立法院國防外交及國防委員會上午舉行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會，主席由民進黨召委王定宇主持，席間邀請八百壯士維護指揮部代表、學者專家列席，就年金改革議題依序進行發言，過程平和。對於部分退伍軍人在社群間放送共軍優渥論，專研解放軍的馬振坤提出反擊。

馬振坤當著與會退伍軍人代表面對表示，他在網路社群觀察到，中共透過社群，操弄年金改革議題。他表示，軍人年金改革方案修法，不管最後版本如何，希望各界能達到共識，能盡快完成，塵埃落定，避免給予中共見縫插針操弄輿論的空間，變成台灣內部分化與對立的機會，這個議題拖得愈久，愈給予中共可趁之機，愈能操作議題來分化國軍的軍心與士氣。