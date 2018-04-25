特戰營山隘行軍秀反劫機 將領認為沒必要特意披露

2018-04-25 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍特戰指揮部特一營日前完成山隘行軍訓練，過程中陸軍主動披露，特一營為持續強化特戰反恐應援能力，執行「機場反劫持作戰」及「反特攻」等科目演練。但高層將領認為，我國特戰部隊實質上就是「會跳傘的步兵營」，山隘行軍就應專注執行野戰行軍訓練科目，訓練中安排反特攻演練特意披露，沒有必要。

陸軍司令部臉書粉絲專頁披露，陸軍特戰指揮部特一營山隘行軍訓練在進入第8天時，為善加運用行軍沿途既有資源與設施，特一營為強化特戰反恐應援能力，執行「機場反劫持作戰」及「反特攻」等科目演練，期透過實況模擬敵軍佔領我方重要設施方式，磨練官兵處置反恐作戰時的反應及作為，熟稔接戰技巧與搶救人質能力。

陸軍披露畫面顯示，特戰人員壓低身體、揮動手勢，一聲令下，突破攻堅。特指部特一營官兵在幹部手勢引導下，以敏捷迅速的動作，給予恐怖份子致命打擊，解除危機，成功搶救人質；快速移動中，伴隨著仿機艙內的金屬敲擊聲與急促的呼吸聲，讓演練過程更顯緊張逼真，也讓特戰官兵能在仿真模擬演練下，熟悉可能的狀況處置，精進戰技戰術。