看《楢山節考》有感 馬文君：不該對軍公教警消棄老

2018-04-25 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



立法院外交國防委員會預計在明天審查攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例》，但退伍軍人團體對目前的政院版還有很多不滿，認為政府背信，侮辱軍人尊嚴，動員在立院前陳抗。