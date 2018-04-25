軍改公聽會 八百壯士：荒謬的年改恣意妄為

2018-04-25 10:02 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今天舉行「陸海空軍軍官士官服役條文修正草案」（軍改案）公聽會，與會名單包括民進黨團由召委推薦8人、國民黨團推薦5人，國民黨團推薦名單清一色都是八百壯士代表，分別是黃冬輝、謝健虎、盛澤仁、王忠義、賀新民。