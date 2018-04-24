漢光34號演習 模擬現有兩岸兵力對抗

2018-04-24 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



今年的漢光演習分為電腦兵推以及實兵驗證，分別於4月30日至5月4日，6月4日至6月8日舉行。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國軍漢光卅四號演習，將於四月卅日至五月四日舉行電腦輔助指揮所演習，六月四日至八日舉行實兵實彈演習。國防部並表示，今年的漢光演習想定，將以目前兩岸兵力為基準進行推演模擬。先前馮世寬部長頗引爭議的「模擬二○二五年作戰」，正式人亡政息，走入歷史。另外對民間資源的動員運用程度，今年漢光演習也將遠超往年，項目包括空拍機、營造商、電信業者等。

中共昨、今兩天在舟山群島附近海域軍演，繼這月十八日泉州外海的實彈演習，持續保持對台壓力，國防部昨同日公布漢光演習訊息，似有互別苗頭的意涵。

今年國軍漢光34號演習，想定狀況完全以今年敵情作為攻防構想。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以往漢光演習，通常以當年或次年的兩岸兵力為想定。馮世寬任內決定，將時間點改到二○二五年，以強調前瞻未來。但是近十年後的兩岸兵力規模如何？彼此屆時各有哪些武器裝備？在設定參數時，必須大量推測想像。在演習想定中，就假設國軍已獲得美方從未點頭出售的F-35B戰鬥機，遭批評不切實際。

軍事發言人陳中吉少將說，今年漢光將時間點挪回現在，以落實整體防衛構想，是一個務實的作法。參謀本部聯合作戰處長葉國輝少將指出，各場景都盡量追求以實戰方式來呈現，「戰場以外的事情，我們盡量不要去做」。

至於實兵演習的地點，包括新竹湖口的陸軍北部測考中心、南部的恆春三軍聯訓基地、中部則在清泉崗機場，以及台灣西南與東南外海。預計開放媒體參訪的演習場地，是六月七日上午的清泉崗的反空降、機降科目。外傳蔡總統當天也將前往「走動式視導」，國防部則不願證實。

國軍漢光34號演習將首次徵用國內科技公司的民用無人機及航控人員參演。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

葉國輝說今年除擴大海巡署與空勤總隊參與，並首度租用民間ＵＡＶ（無人飛行載具）業者協助實施戰場偵察，徵召營造廠人員機具，進行機場跑道搶修。並利用電信業者與商用通訊軟體，作為資通指管的備援系統，建立戰場共同圖像，讓各級指揮官更能有效掌握部隊。