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都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德？

國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場

2018-04-24 16:39聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍漢光34號演習將於6月4日至8日，在北中南各地舉行實兵科目。據傳蔡英文總統將視察位於臺中清泉崗基地的愛國者飛彈連，不過國防部今天在記者會中並未證實。但將領明言，國軍近年雖然花鉅資引進美製愛國者三型飛彈，以及研發天弓三型飛彈。但對於反彈道飛彈的能量，仍然將集中用於機場防衛，不可能將全台都納入。

國防部高階官員指出，我方強調不對稱作戰，是體認到本身資源有限，不可能與中共進行消耗戰，因此所有的資源都必須用在刀口上，用在最必須、對我方最能發揮效力的位置。因此愛國者三型飛彈與天弓三型飛彈雖具備截擊敵人彈道飛彈的能力，但是成本極高，絕不可能將所有敵方可能攻擊的設施都列入防護。最優先需要保障的，當然就是我方的機場，盡可能在對方飛彈攻擊下，仍能減少傷害，維持運作，否則空軍各型戰機如果無法升空，兵力就等於完全白費。

這位將領表示，以防空飛彈攔擊從大氣層外高速落下的彈道飛彈，所需的技術難度極高，加上為了保證摧毀目標，往往一次就發射兩枚，導致攔截彈道飛彈的成本，往往比彈道飛彈本身還高。因此愛國者等飛彈系統的設置，是「救敵所必攻，救我所必救」。

國軍先前有一個營的愛國者飛彈，三個連部署位置在新北萬里、安坑，以及北市南港。配合增購愛國者飛彈新編兩個營，從新聞報導與衛星地圖等公開資訊，可知其位置在清泉崗機場、台中太平、嘉義機場、台南新化、高雄拷潭、屏東機場。此外，由於近年共軍戰機經常穿越島鏈飛到西太平洋，因此在花蓮機場、台東機場，也都有愛國者進駐。

總計國軍新設立的八個愛國者陣地，有五個就設在現有的空軍機場內。但愛國者是機動系統，部隊駐地未必就是真正未來接戰的部署位置。例如先前北韓發射火箭，日本就曾將愛國者飛彈前進部署到威脅範圍內的宮古島，事後再撤走。

愛國者三型飛彈。資料照，記者程嘉文╱攝影
愛國者三型飛彈。資料照，記者程嘉文╱攝影
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位於新北市萬里的愛國者飛彈基地。資料照，記者程嘉文╱攝影
位於新北市萬里的愛國者飛彈基地。資料照，記者程嘉文╱攝影
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彈道飛彈清泉崗機場國軍
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