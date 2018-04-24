影／《軍情站》漢光演習不打高空 模擬「現時開戰」

2018-04-24 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



國軍年度最大演訓漢光34號演習，預計4月底正式開始。國防部24日召開記者會宣布演習規畫，如往年分為「電腦兵推」與「實兵驗證」階段。除首度納入民間無人機進行實兵驗證外，今年的作戰想定也將開戰時間從未來數年，務實的回歸到現時開戰的情境。

國軍最大操演漢光34號演習即將展開，國防部24日召開記者會說明演習規畫。相較過去在灘頭坦克一整排的集火射擊，被批評是昂貴的煙火秀，今年將不會出現。國防部聯戰處處長葉國輝說：「我們這次不做所謂的戰場以外的事情，我們盡量不要去做。包含了各個場景，我們都盡量以實戰的方式來呈現。」

國防部表示，因應不對稱戰力，以及聯合作戰的需求，今年漢光演習將不在單一場地進行聯合實彈射擊，而是在仿真實戰的條件下，連續性的進行實兵對抗。除了國軍裝備，也會動員海巡、空勤與民間的力量，除了首次徵用民間無人機進行監偵任務，還會與民間通信業者架設戰時的通訊鏈路，規模相較以往又更為龐大。但作戰勝敗不列入執行成效，是否沒了作戰目標，國防部對戰勝下了定義。

國防部發言人陳中吉表示：「濱海決勝、灘岸殲敵，主要的目的就是讓共軍攻台的任務失敗。用今年現下這個時期，它是一個務實的一個作法。」

去年漢光電腦兵推，想定台海作戰發生在2025年，甚至連還沒採購的F-35B都在設定之中，被批評離現實太遠。今年漢光演習將時空拉回現在，國防部務實的面對當下威脅。