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陸軍採購M1A2戰車案 可望復活

2018-04-24 14:17聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

在國防部與參謀本部支持下，傾向同意陸軍建案採購兩個營、108輛柴油引擎版的美軍二...
在國防部與參謀本部支持下，傾向同意陸軍建案採購兩個營、108輛柴油引擎版的美軍二手M1A2戰車，已有軍備商備妥換裝包件。 圖／Fas網站
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陸軍採購新式主力戰車的「銳捷專案」，近期露出一線曙光。據透露，在國防部與參謀本部支持下，傾向同意陸軍建案採購兩個營、108輛柴油引擎版的美軍二手M1A2戰車，已有軍備商備妥換裝包件。原委託中山科學研究院進行M-60A3性能提升案，由於單價比採購M1A2戰車貴，全案已暫告停止。

軍方高層指出，支持陸軍採購新式主力戰車，考量的是「部隊士氣」象徵，但數量不用多。但陸軍仍積極爭取，希望提升採購數量。

陸軍採購新式主力戰車的「銳捷專案」，在前國防部長高廣圻主政期間，曾由參謀總長嚴德發力推，但國防部通過作戰需求後，在聯參局次長與副總長共同投票議決時，全案被海空軍聯手給擋下。

此後，時任陸軍司令邱國正退而求其次，曾令陸軍司令部計畫處研擬現役M-60A3戰車性能提升計畫，但訪價結果，改良一輛戰車的單價，竟比買二手M1A1戰車還要貴。

美軍目前已無M1A1存貨，M1A2部分返回部隊服役，目前暫無現貨。但陸軍裝甲兵科堅持履帶型主力戰車非輪型戰甲車如雲豹等車種能替代，力推讓「銳捷專案」復活。美軍M1A2戰車屬於燃氣渦輪引擎，補保過於昂貴，國內維修僅長榮與亞航能執行，我方洽詢時已要求若採購必須更換為較易維護的柴油引擎，雷神公司曾提出更換的包件系統。

陸軍美軍國防部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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