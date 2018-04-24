無法登陸算「戰勝」？國軍被指作法消極

2018-04-24 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



國防部針對今年漢光演習將「戰勝」重新定義，因兩岸軍力的懸殊，無法在戰場上將敵軍殲滅殆盡，但要有能力迫使對方任務失敗，使其無法登陸奪台。對此，有專家學者認為，這是消極的作法，無法登陸是曖昧的字眼，共軍依然能用其他方式「戰勝」台灣。

林中斌：演習可以更務實一點

陸委會前副主委、國防部前副部長林中斌認為，這樣的演習和定義戰勝的方式，可再更務實一點，不贊成用武力去與共軍拚命，主要是以防衛和嚇阻作為戰略方式對共軍才比較有效，戰略是防守、戰術是進攻，我軍應該用多重嚇阻的方式，搭配科技武器、多重裝備達到嚇阻效果。

林中斌表示，我軍要購買軍武資金不敵那些強國，昂貴的武器其他國家也不見得賣，因此我軍應要不迷戀武力，對發起戰爭的執政者下手，嚇阻目標是領導人的心，而不是整個國家，這才是比較務實的戰略手法。

國民黨前立委林郁方表示，以無法登陸作為戰勝定義，這是消極的做法，無法登陸是很複雜、曖昧的字眼，戰爭不是靜止的時間，它是持續的運行，這一刻無法登陸怎能保證共軍會用其他方式？或是下一刻用強大武力和兵力登陸？

林郁方認為，我軍雖然用不同的戰略思維在進行演習，但若真的發生戰爭，台灣的傷亡勢必持續增加，最有效、最務實的方式，就是維持兩岸和平，讓戰爭不發生，穩定兩岸之間關係，若進入戰爭階段，台灣也必定失敗。