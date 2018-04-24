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不再談「殲滅」 軍方更改「戰勝」定義：迫敵奪台失敗

2018-04-24 14:22聯合晚報 記者洪哲政／台北報導

今年國軍漢光34號演習，想定狀況完全以今年敵情作為攻防構想。 圖／聯合報系資...
今年國軍漢光34號演習，想定狀況完全以今年敵情作為攻防構想。 圖／聯合報系資料照片
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面對兩岸懸殊軍力，國防部表示，國軍必須捨棄傳統思維，針對「戰勝」標準重新定義。對台海防衛作戰而言，國軍戰勝的定義就是：「迫使敵奪台任務失敗」，國軍無法在戰場上將敵軍殲滅殆盡，但有能力迫使對方登陸奪台任務失敗。

30日起電腦兵棋推演

漢光34號演習4月30日至5月4日進行電腦兵棋推演，陸、海、空實兵操演6月4日至8日於北、中、南、東開打，以今年敵情作為攻防構想，國軍落實「濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛，海上交戰於台灣南部、東部海域，陸戰於三軍聯訓基地，中部清泉崗機場實施聯合反機降作戰，北部在陸軍北測中心實施。

國防部表示，兩岸軍力懸殊，國軍必須捨棄傳統思維，不再打消耗戰，將過去「攻擊敵有生戰力（攻擊敵人）」的描述，改為「攻擊敵的任務」，「迫使敵奪台任務失敗」，不再談在戰場上殲滅敵軍，但務必要使敵人奪台任務失敗。

建構不對稱戰力

國防部表示，如果要以美軍投注大量資源金錢的方式備戰，在兩岸敵我軍力大懸殊下，一定行不通，所以必須建構不對稱戰力，國防部列出10項已具備或待建構的「不對稱戰力」清單，其中最亟待透過軍購者，就是低成本的精準導引砲彈。

國防部以參謀總長李喜明主張軍購的微型攻擊艇為例說明，由於海軍光6飛彈快艇許多漁港都進不去，因此建構3人操作的微型攻擊艇藏匿在漁港裡，戰術上有必要；此外，陸軍首先要取得價格相對便宜的精準導引砲彈，並運用現有裝備發揮最大效能，中科院研發的紅隼火箭彈固然打不穿敵戰車裝甲，但可打傷敵戰車履帶。

國軍的不對稱戰力包括：快速掃雷艇、潛艦、無人飛行載具（含群集）、匿蹤輕快兵力、微型飛彈突擊艇（蜂群戰術）、機動防空系統、機動反裝甲武器、岸基機動反水面飛彈、岸基機動精準導引砲彈、岸基精準導引多管火箭。

辦高中職「國防培育班」

此外，由於國軍總兵力到年底仍缺員逾萬，國防部表示，國防部已委託國內民間高中職校辦理「國防培育班」，與全國高中職校合作，有意願的學校可和國防部簽約，由國防部支應經費，儲備學生加入國軍各班隊。

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國防部飛彈演習漢光
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