漢光34徵用民間無人機 國防部：設定門檻拒陸製產品

2018-04-24 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光34號演習將首次徵用國內科技公司的民用無人機及航控人員參演，有網友憂心國內空拍機市占超過95%的大疆DJI是大陸品牌，台灣品牌也是大陸廠製造的，屆時時恐形成大陸製空拍機為我執行戰訓的狀況。但國防部強調，招標時已設定門檻，參演的空拍機不得為大陸品牌。

國防部上午舉行例行記者會，說明漢光34號演習，國防部說，在台中清泉崗實施的反空降操演，將首次把國內科技公司的民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

從事空拍業務的郭元宏引述新聞報導表示，今年漢光演習實兵操演陸軍將「連人帶機」徵用民間的空拍機參演執行偵蒐任務，徵用時包括操作者與無人機載台，按日計酬。

他進一步透過臉書貼文說，不過空拍機市占超過95%的DJI是大陸品牌，台灣品牌也是大陸廠製造的，這個想必很多人不知道以為是台灣品牌就沒問題，美國品牌YUNEEC在台灣幾乎沒人用，剩下的就是超高價的大型電影拍攝用的空拍機，與空中偵察完全不搭的。