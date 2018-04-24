國軍漢光演習 首徵用民用無人機及航控人員參演

2018-04-24 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光34號演習實兵操演將於6月4日至8日舉行，國防部上午說，國軍將首次把國內科技公司的民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰。同時模擬管通信中斷備援，將整合民間資通能量，運用民營電信公司基地臺，維持各級部隊指管暢通，並藉民用型戰術APP建立作戰共同圖像，

國防部上午舉行例行記者會，國防部作戰及計畫次長室聯合作戰處處長葉國輝表示，今（107）年「漢光34號」演習規劃於5、6月份，區分「電腦輔助指揮所演習」與「實兵實彈演練」兩階段實施。

國防部說，電腦輔助指揮所演習方面，

規劃於4月30日至5月4日，運用「聯合戰區層級模擬系統」，在統裁部管制下，採對抗模式，模擬攻擊軍對臺作戰行動，防衛軍因應敵情實施5天4夜晝夜連續對抗演練，以磨練各級指揮官應變處置、決心下達及幕僚指參作業能力。

國防部表示，此次電腦輔助指揮所演習，將整體防衛構想融入想定設計，訓練三軍部隊遂行防衛作戰任務，發揮聯合作戰效能。

國防部表示，此次演習不同以往以驗證固安作戰計畫適切性為主軸，不將勝負成敗作為演習執行成效，今年依臨機戰況召開作戰會議，落實指參作業程序演練，以增進各級指揮官因應突發狀況處置及參謀計畫作業能力。

至於實兵實彈演練，國防部表示，規劃於6月4日至8日，採三軍聯合對抗模式，在統裁部管制下，由攻擊軍模擬敵對我三棲突擊進犯，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施「實兵對抗、實彈射擊、實戰演練」，置重點於整合全民總力，遂行聯合作戰攻防對抗。

國防部表示，操演為符合戰場實況，突破單一場地聯合實彈射擊模式，依作戰進程設計想定，在我所屬海、空域及北、中、南部地區，採「仿真」、「實彈」、「實戰」的模式，執行連續24小時晝夜實兵對抗演練。

國防部表示，今年漢光演習開放參觀及媒體採訪課目，僅在台中清泉崗基地實施的聯合反空（機）降作戰演練。時間：6月7日0730至0920時。

國防部強調，依全民防衛動員機制，操演將整合與運用民間資源，發揮全民總力支持防衛作戰，以因應戰時所需。將首次把國內科技公司的民用無人機及航控人員，納入陸軍部隊協力作戰，執行戰場偵蒐、目標標定、效果監視等戰術行動。

此外，在機場跑（滑）道搶修方面，採「整廠」人、裝併徵的「系統式」動員，徵召臺中清泉崗附近營造廠全廠機具及操作人員納入軍勤編組，實施機場跑（滑）道搶修。

而在指管通信中斷備援，將整合民間資通能量，運用民營電信公司基地臺，維持各級部隊指管暢通，並藉民用型戰術APP建立作戰共同圖像，使各級指揮官能密切掌握部隊，肆應戰況靈活調整部署。

國防部說，強化後備戰力：結合聯合反空（機）降戰場景況，運用後備編管之常備兵役軍事訓練退伍役男實施反空（機）降；另由軍事勤務隊執行工事、阻絕設置等基地防衛作戰任務，具體實踐軍事動員效能。

此外，此次漢光演習首次將「萬安演習」納入實施；另由國防部空軍作戰指揮部運用「空中威脅告警系統」，結合防空警報發布訊息，遂行防空演練，以凝聚全民國防與居安思危共識。