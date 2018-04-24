大鵬狂想曲結束 漢光演習回歸兩岸現有兵力

2018-04-24 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



國防部今天利用例行記者會，宣告漢光34號演習進行狀況。今年的漢光演習與往年一樣，還是分為電腦兵推（正式名稱為電腦輔助指揮所演習）以及實兵驗證（正式名稱為實兵實彈演習），分別於4月30日至5月4日，6月4日至6月8日舉行。也仍然是由國防大學扮演攻擊軍，迎戰參謀本部的防衛軍。

國防部發言人陳中吉少將也指出，漢光34號演習的想定，是以兩岸目前的兵力狀況進行演練。這是今年漢光演習在想定上，與先前馮世寬部長時代最大的差異。以往漢光演習的想定，通常以當年或第二年的兩岸兵力為基礎。馮世寬任內突發奇想，將想定時間點改到2025年，以強調「前瞻未來」。問題是近十年後的兩岸兵力規模到底會如何？彼此屆時各有哪些武器裝備？其中推測想像的部分實在太高，因此頗引批評不切實際。這次國防部回歸現實，將時間點挪回現在，以落實整體防衛構想。

國防部強調，訓練非驗證，無勝敗。國軍的新戰略構想「濱海決勝，灘岸殲敵」其中所有可能狀況，都會在電腦輔助指揮所演習中發生，因此國軍「所有單位都會參加到」。另外也會首度租用（徵召）民間的UAV業者以及營造廠人員機具，協助實施戰場偵察與機場跑滑道搶修，並擴大海巡署與空勤總隊參與。

至於實兵實彈演習的地點，包括新竹湖口的北部測考中心、南部的恆春聯訓基地、中部則在清泉崗機場（不實彈），以及台灣西南與東南外海。預計開放媒體參訪的演習場地，是6月7日的清泉崗的反空降／機降科目。參謀本部聯戰處長葉國輝少將強調，今年漢光演習強調「仿真實戰」，也不另設說明官，直接由統裁部或現場指揮官解釋狀況，希望儘量減少「與戰場無關的東西」。