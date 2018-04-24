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軍改付委版本 邱國正：未獨厚高官

2018-04-24 01:41聯合報 記者許家瑜劉宛琳／台北報導

退輔會主委邱國正。 圖／聯合報系資料照片
退輔會主委邱國正。 圖／聯合報系資料照片
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立法院外交及國防委員會本周四（廿六日）排審軍人年改草案，針對付委版本，退輔會主委邱國正表示，這是經長期討論，也徵詢部分退伍人員意見，當然不能全然滿意，「畢竟大家想法不同，我們都努力在克服」。

在草案逐條審查前，外交及國防委員會廿五日將先召開軍改公聽會，各黨推派的與會名單中，包括國民黨推薦的五位及民進黨推薦的一位代表，都是反年改八百壯士成員，也讓公聽會當天舉行情況備受關注。

另外，退輔會昨天也表示，已向行政院提出「促進退除役官兵穩定就業方案」，志願役退伍官兵只要經退輔會職訓、推介，穩定就業三個月後，最高可領一萬二津貼，總預算新台幣四億元，預計試行一年。

邱國正昨天就「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」赴立法院進行專題報告，他表示，公聽會後就進入實質審查，有些人仍有意見，但還是期望能平順通過。

邱國正強調，過去有人批評厚高官瘦小吏，但就草案看來，起支俸率從原先「百分之五十加百分之二點五」版變成「百分之五十五加百分之二」版，對於少級以下軍官可以少扣兩千到五千元，「我們很努力不讓人家認為我們獨厚高官」。他認為，用此版本來溝通，再多點努力，應該可以看到比較好的結果。

至於不少民進黨立委對替代率九成有意見，邱國正說，四十年以上的資深士官長，這個年資是應該得到的，後來配合年金改革下修為百分之九十，可能有些委員不這樣認為，所以他不斷到立法院拜託，強調「這是未來軍心是否能夠穩定的要件之一」。

邱國正立法院退輔會
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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