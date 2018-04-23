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金華演習研討會 聚焦東亞青年運動會維安

2018-04-23 19:17中央社 台北23日電

行政院國土安全辦公室今天表示，行政院與國安局在23日與24日共同舉辦「2018金華演習學術研討會」，針對「2019東亞青年運動會」安全整備策略，進行研討及交流。

國安辦下午發布新聞稿，行政院副院長施俊吉出席研討會開幕致詞時表示，東亞青年運動會是重要的國際賽事，安全工作是所有活動的核心價值及關鍵基礎，維安工作必須有效回應人為危安事件及恐怖活動威脅，將風險降至最低，以維護各國參賽選手及觀眾安全，保障賽事順利進行。

國安辦表示，東亞青年運動會將吸引大量人潮，研討會邀集國家安全局、內政部、國防部、交通部、法務部、教育部等17個中央機關、賽事主辦單位台中市政府參與，此外，台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市等直轄市政府也共同觀摩及訓練。

國安辦指出，此次研討會將分「專題研討」及「桌上演習」兩階段。「專題研討」部分，邀請刑事鑑定專家李昌鈺、實務界專家以及相關機關，共同針對東亞青年運動會維安策略深入研討，強化國際合作連結；第二階段的「桌上演習」，以貼近實務運作的研討模式，強化維安工作架構，為日後兵棋推演工作提供策略基礎。

國安辦說，因應近來國際安全情勢的衝擊與影響，以及舉辦國際大型賽事可能引發的威脅，行政院規劃今年至明年共二年期程的「金華演習」，採專題研討、兵棋推演以及實兵演練方式交替實施，盼協助推動東亞青年運動會維安工作。

國安局演習李昌鈺
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