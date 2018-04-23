立院25日軍改公聽會 八百壯士受邀出席

2018-04-23 18:00 中央社 台北23日電



立法院外交及國防委員會25日將召開攸關軍人年改的公聽會，與會者名單今天出爐，國民黨團推薦5名八百壯士成員入場，使得公聽會瀰漫山雨欲來的詭譎氛圍。

立法院外交及國防委員會召委王定宇排定週三召開公聽會、週四（26日）進行詢答，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，軍改案將力拚臨時會完成三讀，公教年改案同步7月1日實施。

中國國民黨立法院黨團今天召開記者會，對於攸關軍人年改相關修法案（軍改案）要求先公聽會後審查。

25日「陸海空軍軍官士官服役條文修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，與會名單包括民進黨團由召委推薦8人、國民黨團推薦5人，國民黨團推薦名單清一色都是八百壯士代表，分別是黃冬輝、謝健虎、盛澤仁、王忠義、賀新民。

民進黨團則由召委推薦名單，分別是中正大學社會科學院院長宋學文、國防大學中共軍事事務所所長馬振坤、淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲（民進黨立委黃偉哲弟弟）、台北中正區後備軍人輔導中心主任黃重昌、中華民國後備憲兵荷松總會榮譽總會長彭瑞德、國防部戰研中心副研究員舒孝煌。

此外，民進黨召委也推薦陸軍官校專科七期代表羅睿達，羅睿達也身兼八百壯士執行長，及推薦陸海空軍常備士官班相互關懷協會理事長周三貴。

親民黨團與時代力量黨團各推薦一人，時代力量黨團推薦東吳大學法學院暨法律系副教授胡博硯、親民黨團推薦前國防部參謀、陸軍備役上校莊旭英。