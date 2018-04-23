促進退役官兵穩定就業 退輔會編4億津貼補助

2018-04-23 14:16 中央社 台北23日電



退輔會今天表示，已向行政院提出「促進退除役官兵穩定就業方案」，總預算新台幣4億元，只要經退輔會職訓、推介，穩定就業3個月後，最高可領1.2萬津貼，預計試行一年。

依據方案規劃，參與退輔會職訓的志願役退伍官兵，依其類別每月可領4千至1萬2千元穩定就業津貼；未參與職訓而由退輔會推介到民間單位就業者，依其類別每月可領4千至8千元。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會上午以「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」為題，赴立法院專案報告，並備質詢。

民進黨籍立委羅致政質詢時表示，為何由退輔會推薦就業的人員離職率偏高？退輔會就學就業處長秦文臺說，職場不適是主要原因，為解決問題，已向行政院提出「促進退除役官兵穩定就業方案」，只要穩定就業3個月，按照分類分級標準提供津貼，大約可協助4500人，需要約新台幣4億元預算。

退輔會就業科長張揚興接受中央社記者訪問時說，只要經退輔會「職業訓練」、「推介」就業的退伍人員，穩定工作3個月後，可分兩類、兩級領取津貼，規劃試行一年。

職業訓練後的穩定津貼，第一類為服役滿10年以上的退除役官兵，前6個月每月可領1萬2000元、後6個月每月8000元；第二類為服役4年以上、9年以下的退除役官兵，前6個月每月可領6000元、後6個月每月4000元。

此外，在推介就業穩定津貼部分，第一類為服役滿10年以上的退除役官兵，每月發放8000元，最多發放至12個月；服役4年以上、9年以下的退除役官兵，每月發放4000元，最多發放至12個月。