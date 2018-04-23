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立法院本周審軍改草案 藍委要求先巡迴開20場公聽會

2018-04-23 12:16聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院外交及國防委員會本周四排審軍人年改草案，國民黨團今天舉行記者會要求政府應該與軍人多溝通，除了朝野在立法院各自舉行4場公聽會，國防部、退輔會更要到北中南加開20場公聽會，做好充分溝通、尋求共識，並在這兩天召集朝野協商，討論軍改修法事宜。

國民黨立委呂玉玲指出，民進黨在本周急審軍改草案，沒有精算報告、事前也沒有專案報告，25日的公聽會恐怕也只是過水。呂玉玲透露，上周末接獲許多退伍軍人來電，說想參加30日由她舉行的公聽會，但根本沒有這回事，「不知道是誰幫我宣布的？」民進黨不應透過放話、謠言來傷害軍人。她要求國防部、退輔會要在北中南巡迴，修法前先開20場公聽會，做充分的溝通。

國民黨立委林麗蟬也說，她上周致電國防部詢問有無精算報告，但國防部竟說沒有，只有財務分析報告。林麗禪痛批，沒精算報告就想立委提修法版本，根本是天方夜譚。

國民黨江啟臣也說，修法前先舉行公聽會，再進行專案報告，必須要有完整溝通程序才能進入質詢，但民進黨這些都沒做，就要求在野黨提出版本，到底是誰在執政啊？

江啟臣還批評，政院版的軍改草案在第29條提到，退撫基金發生收支不足時，由政府負最後支付保證責任，但第39條又說要滾動式修法，這跟詐騙有什麼兩樣？

國民黨團書記長李彥秀說，黨團已經發函要求立法院長蘇嘉全應盡速在今、明兩天召集朝野協商，討論軍改修法事宜，請蘇院長不要再配合民進黨玩兩面手法。

國民黨團上午舉行「軍人年改 先公聽再審查」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨團上午舉行「軍人年改 先公聽再審查」記者會。記者劉宛琳／攝影
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