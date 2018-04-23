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退輔會主委：越早確定軍改 他們心裡也越能夠安逸

2018-04-23 11:58聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員邱國正就「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」進行報告並備質詢，邱國正會前受訪表示，希望軍人年改可以平順通過，退伍軍人權益越早得到確定，他們心裡也越能夠安逸。他也會再努力溝通，應該可以看到比較好的結果。

邱國正會前受訪表示，希望軍人年改可以平順通過，退伍軍人權益越早得到確定，他們心裡...
邱國正會前受訪表示，希望軍人年改可以平順通過，退伍軍人權益越早得到確定，他們心裡也越能夠安逸。他也會再努力溝通，應該可以看到比較好的結果。記者黃義書/攝影
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邱國正會前受訪表示，希望軍人年改可以平順通過，退伍軍人權益越早得到確定，他們心裡...
邱國正會前受訪表示，希望軍人年改可以平順通過，退伍軍人權益越早得到確定，他們心裡也越能夠安逸。他也會再努力溝通，應該可以看到比較好的結果。記者黃義書/攝影
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