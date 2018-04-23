邱國正：越早確定軍改 他們心裡也越能夠安逸

2018-04-23 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院國防與外交委員會今進行「退除役官兵就業輔導成效檢討與策進」專題報告，退輔會主委邱國正會前受訪表示，希望軍人年改可以平順通過，退伍軍人權益越早得到確定，他們心裡也越能夠安逸。他也會再努力溝通，應該可以看到比較好的結果。

邱國正表示，公聽會後就進入實質審查、逐條討論，雖人有些人還是有些意見，但我們期望能夠平順通過，畢竟這是退伍軍人權益，越早得到確定，對於退伍軍人在心裡也越能夠安逸。

針對付委版本，邱國正強調，這是經過長期討論，也徵詢一部分退伍人員意見，當然不能全然滿意於他們，畢竟大家想法不同，我們都努力在克服，不要讓人家認為我們偏袒哪方面；對於過去有人批評厚高官瘦小吏，他指出，從原先「50%加2.5%」版變成「55%加2%」版，對於少級以下軍官可以少扣2000到5000元，對將級來講還有多扣的，我們很努力不讓人家認為我們獨厚高官。

對於這個版本退伍軍人是否滿意，邱國正坦言，退伍人員本來就意見不同，兩種聲音都有聽到，但有些人就算同意也不便表達，會對袍澤有顧慮；而堅持不變的一定存在，但沒辦法用比例來答覆，不能夠節外生枝，這些聲音他都都聽到，也都在協調，提出版本後要在努力溝通。

有媒體問到，那這是否可以表示退伍軍人對軍改的反彈聲浪變小？邱國正說，他不能這樣講，因為還是有幾個刺激的點，有些刺激的動作也會讓他們反彈。但他認為現在用這個版本來溝通，他可以再多點努力，應該可以看到比較好的結果。