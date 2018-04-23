嚴德發握拳：共軍不管從哪裡來 我們都掌握得到！

中共解放軍近日持續實彈演習，國防部長嚴德發昨天特別前往屏東P-3C神鷗基地，握著拳向著空地勤官兵強調，共軍「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」 （軍聞社） 分享 facebook

大陸解放軍近期持續在台海當面進行實彈與海空聯訓，國防部長嚴德發昨天上午特別前往屏東P-3C神鷗基地，向P-3C反潛機、E-2K空中預警機空地勤官兵強調，共軍「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」

此外，國軍漢光演習六月四日起連續舉行五天四夜不間斷，蔡英文總統排定六月七日到台中清泉崗空軍基地，並搭乘閱兵車校閱每個參演部隊的實兵操演；蔡總統也將首次在漢光演習校閱愛國者三型飛彈營。

繼十八日在福建沿海實彈射擊、軍機連續三天「繞島巡航」後，大陸解放軍明（廿四日）起連兩天，再於浙江舟山黃大洋海域實彈軍演。國防部昨日主動披露嚴德發視導屏東基地空軍第六聯隊的訊息，平日低調謹慎的嚴德發，在鏡頭前堅定握拳發言，展現難得的高昂姿態。

嚴德發說，中共遼寧號航空母艦編隊自三月十八日由山東古鎮口啟航，經台灣海峽南駛，本月十二日在海南榆林舉行海上閱兵式，隨即在海南錦母角以東海域航訓，並於十八日結束南海航訓，經巴士海峽赴西太平洋，進行首次遠海海空操演；另近日中共空軍接連三日進行跨島鍊長航飛行訓練。他說，國軍對上述相關海、空動態，均全程掌握並即時應處，有效守護國防安全。

嚴德發強調，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」此次對共軍動態的掌握，國軍充分運用P-3C、E-2K等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採廿四小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，達到「聽得到、看得見、能指揮」目的，進而提供國軍各部隊應變處置的重要參據，整個任務過程，足證我三軍部隊是足堪捍衛國家安全大任的精實勁旅。

嚴德發並肯定官兵強化聯合情監偵作為，有效掌握共軍及區域動態的傑出表現，同時頒發任務人員工作獎金。他強調，「國軍核心價值就是保國衛民，大家在任務中都展現這樣的價值，做得非常好！」

屏東空軍基地北側是空軍反潛機大隊神鷗基地的所在地，P-3C海上作戰中心也位於此處，基地部署有P-3C反潛機、E-2K空中預警機與C-130運輸機隊與EC-130電戰機等。

國防部在六月四日展開的漢光演習中，規劃模擬解放軍飽和攻擊下炸毀清泉崗機場跑道後，國軍如何在最短時間搶修完畢，提供戰機起降。六月七日清晨，國軍也在屏東進行「聯興操演（登陸、反登陸）」，模擬解放軍渡過台灣海峽登陸後，我國軍如何執行陸、海、空三軍的聯合國土防衛作戰。