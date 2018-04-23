親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
共軍展武力施壓
吳茂昆風波不斷
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

嚴德發握拳：共軍不管從哪裡來 我們都掌握得到！

2018-04-23 00:15聯合報 記者洪哲政林敬殷／台北報導

中共解放軍近日持續實彈演習，國防部長嚴德發昨天特別前往屏東P-3C神鷗基地，握著...
中共解放軍近日持續實彈演習，國防部長嚴德發昨天特別前往屏東P-3C神鷗基地，握著拳向著空地勤官兵強調，共軍「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」 （軍聞社）
分享

大陸解放軍近期持續在台海當面進行實彈與海空聯訓，國防部長嚴德發昨天上午特別前往屏東P-3C神鷗基地，向P-3C反潛機、E-2K空中預警機空地勤官兵強調，共軍「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」

此外，國軍漢光演習六月四日起連續舉行五天四夜不間斷，蔡英文總統排定六月七日到台中清泉崗空軍基地，並搭乘閱兵車校閱每個參演部隊的實兵操演；蔡總統也將首次在漢光演習校閱愛國者三型飛彈營。

繼十八日在福建沿海實彈射擊、軍機連續三天「繞島巡航」後，大陸解放軍明（廿四日）起連兩天，再於浙江舟山黃大洋海域實彈軍演。國防部昨日主動披露嚴德發視導屏東基地空軍第六聯隊的訊息，平日低調謹慎的嚴德發，在鏡頭前堅定握拳發言，展現難得的高昂姿態。

嚴德發說，中共遼寧號航空母艦編隊自三月十八日由山東古鎮口啟航，經台灣海峽南駛，本月十二日在海南榆林舉行海上閱兵式，隨即在海南錦母角以東海域航訓，並於十八日結束南海航訓，經巴士海峽赴西太平洋，進行首次遠海海空操演；另近日中共空軍接連三日進行跨島鍊長航飛行訓練。他說，國軍對上述相關海、空動態，均全程掌握並即時應處，有效守護國防安全。

嚴德發強調，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」此次對共軍動態的掌握，國軍充分運用P-3C、E-2K等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採廿四小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，達到「聽得到、看得見、能指揮」目的，進而提供國軍各部隊應變處置的重要參據，整個任務過程，足證我三軍部隊是足堪捍衛國家安全大任的精實勁旅。

嚴德發並肯定官兵強化聯合情監偵作為，有效掌握共軍及區域動態的傑出表現，同時頒發任務人員工作獎金。他強調，「國軍核心價值就是保國衛民，大家在任務中都展現這樣的價值，做得非常好！」

屏東空軍基地北側是空軍反潛機大隊神鷗基地的所在地，P-3C海上作戰中心也位於此處，基地部署有P-3C反潛機、E-2K空中預警機與C-130運輸機隊與EC-130電戰機等。

國防部在六月四日展開的漢光演習中，規劃模擬解放軍飽和攻擊下炸毀清泉崗機場跑道後，國軍如何在最短時間搶修完畢，提供戰機起降。六月七日清晨，國軍也在屏東進行「聯興操演（登陸、反登陸）」，模擬解放軍渡過台灣海峽登陸後，我國軍如何執行陸、海、空三軍的聯合國土防衛作戰。

漢光演習國軍嚴德發

相關新聞

漢光實兵大變革 蔡總統親抽測驗證主戰部隊戰力

2018-04-22 19:40

國軍漢光34號演習 6月4日展開

2018-04-22 18:23

陸打網路心理戰 前艦長：共軍機艦資訊應公開

2018-04-22 14:38

三軍停換艾森豪短夾克 國防部：天氣變熱了

2018-04-22 14:36

影／北市樂儀旗舞觀摩表演 小禮兵向杰恩超萌吸睛

2018-04-22 13:41

美方不釋出技術 IDF戰機無法納迅安系統管制

2018-04-22 12:20

楊甦隸投書 再提美海軍陸戰隊6月將進駐AIT新館

2018-04-22 11:57

拒當白老鼠 我重新規劃鳳展案電戰莢艙要求美重新報價

2018-04-22 11:01

海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28

離職率高 退伍軍人就業擬給穩定津貼

2018-04-22 00:49

藍盼多開軍改公聽會充分溝通 綠：拖延戰術

2018-04-21 20:16

退伍軍人再就業不易 退輔會提供穩定津貼

2018-04-21 18:15

軍人年改走入深水區 柯建銘：六月初或六月中通過

2018-04-21 17:53

軍人年改付委 朱立倫：應給退休軍人完全尊重

2018-04-21 10:23

特戰媽媽完成275公里山隘行軍 愛兒送上一吻含淚

2018-04-20 22:36

裡面有人嗎？彰化特搜挺進雲門翠堤大樓5樓搜救

2018-02-07 15:53

抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52
看更多

熱門文章

在議會上多次砲轟柯文哲 王世堅卻始終不提「她」

2018-04-22 10:21

公投要核四或深澳電廠 李應元願賭烏紗帽

2018-04-22 12:07

民進黨修公司法 孫大千：壓垮政權的最後一根稻草

2018-04-22 09:15

孫大千倡建台北二次元公園 扶植本土動漫業

2018-04-22 08:06

拚最後一戰 丁守中：參選第二名就永久退出政壇

2018-04-22 14:57

李應元稱若公投核四勝他下台 前廠長：那就來公投看看

2018-04-22 19:10

海軍新飛彈巡防艦揚棄「穿浪雙船體」 將採單體船設計

2018-04-22 08:28

美方不釋出技術 IDF戰機無法納迅安系統管制

2018-04-22 12:20

上萬人站出來「反柯」 姚文智：社會氛圍很清楚

2018-04-22 14:40

陳建仁參加醫界年會維安 扁：怎會比我當總統還盛大？

2018-04-22 19:40

抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52

上萬群眾喊「柯P再見」 姚文智承諾和遠雄解約

2018-04-22 16:23

晶片身分證設計辦票選 內政部：欄位未定

2018-04-22 10:47

三軍停換艾森豪短夾克 國防部：天氣變熱了

2018-04-22 14:36

影／「反柯大遊行」人數破萬 姚文智爭取民進黨提名

2018-04-22 18:03

還沒開口就有話題 哪些政治人物練到「穿搭最高境界」？

2018-04-22 08:00

11年前擋下卸煤碼頭 王拓子：不讓深澳電廠捲土重來

2018-04-22 12:19

李應元為深澳案3度賭烏紗帽 環團：失職

2018-04-22 20:38

漢光實兵大變革 蔡總統親抽測驗證主戰部隊戰力

2018-04-22 19:40

獨╱高鐵南延屏東案周一攻防 專家：票箱收入太高估

2018-04-22 22:43

姚文智「柯黑大遊行」 捕獲野生蘇麗瓊

2018-04-22 17:45

楊甦隸投書 再提美海軍陸戰隊6月將進駐AIT新館

2018-04-22 11:57

422翻轉台北機蛋大遊行 松機集結

2018-04-22 14:23

藍營要陳菊立院報告？蘇貞昌：民主政治不必這樣子

2018-04-22 16:49

拔樁新北市議長蔣根煌？ 蘇貞昌：禮貌性拜會

2018-04-22 17:47

如何解決大巨蛋？蘇煥智：應該拆蛋

2018-04-22 15:25

拒當白老鼠 我重新規劃鳳展案電戰莢艙要求美重新報價

2018-04-22 11:01

深澳傷及民進黨選情？ 蘇貞昌幕僚：影響因素之一

2018-04-22 11:54

美陸戰隊若進駐AIT 學者：可視對台重視

2018-04-22 16:57

年改衝擊 考委籲對退休者有救急措施

2018-04-22 14:38

陸專家：遼寧艦非作戰用途 自製航母建造需時四至五年

2018-04-22 22:36

聯合報一周大事4/15~4/21

2018-04-22 06:49

蔡英文稱國名很清楚 林濁水：ROC世界上清楚的人極少

2018-04-23 00:37

侯友宜、蘇貞昌同場敬酒「巧遇」 握手致意

2018-04-22 20:59

陳菊接蘇競總主委不中立？侯友宜：歡迎大家一起來

2018-04-22 10:31

白色恐怖遭剝奪怎麼返還 促轉會被提名人都說：這很難

2018-04-22 11:49

姚文智：如當市長 公投決定是否拆大巨蛋

2018-04-22 21:50

政務官輔選天經地義？錕P：徐國勇吃姑婆芋講x話

2018-04-22 11:50

林世嘉：讓台灣參與不該是WHO的難題

2018-04-22 15:03

新北市民：民進黨錯誤能源政策 都不見蘇貞昌出來反對

2018-04-22 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top