漢光實兵大變革 蔡總統親抽測驗證主戰部隊戰力
國軍漢光34號演習實兵操演部分，將於6月4日依往例以5天4夜不間斷方式展開，蔡英文總統將親臨校閱。今年實兵操演部分將有大變革，將由蔡總統採抽測方式實施，驗證主戰部隊真實戰力，而陸軍年度聯兵旅對抗，也將縮小規模，併入漢光34號演習共同實施。
漢光34號實兵操演將由總統蔡英文是否出席校閱，按近日軍迷拍攝國軍預演狀況，以清泉崗基地反空降作戰場面最為盛大，陸軍部署反空降的裝甲車幾遍布大坪，畫面中清泉崗基地屋舍中有愛國者3型的中繼天線明顯露出，推測蔡總統將在此地實施校閱，並校閱當地納入操演的愛國者3型飛彈部隊。但國防部對此節不願證實。
每年漢光都會區分，國防部視導演練、司令部視導演練，以及自行演練項目，通常美方會配合國防部或司令部視導項目，進行觀摩。過去漢光演習實兵操演，多數成為對外展示火力的公關儀仗行程，但此次實兵操演，國防部將先框列數個主戰試點部隊，操演展開後由蔡總統實施抽測，抽到的部隊就納入層峰視導項目，由蔡總統實施走動式的視導。
此外，過去年度聯兵旅對抗的長青系列演習，也將併入漢光演習實施。由於指揮所演習對抗範圍遼闊，此次漢光演習實兵操演將較過去更有看頭。
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