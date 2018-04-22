抓得住解放軍！看國防部長握拳堅定對他們這樣說

2018-04-22 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中共解放軍近期持續在台海當面進行實彈與海空聯訓，國防部長嚴德發上午特別前往屏東P-3C神鷗基地，握著拳向著P-3C反潛機、E-2K空中預警機空地勤官兵強調，共軍「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」

國防部軍聞社今日披露這個訊息，平日低調謹慎的嚴德發，在軍媒鏡頭裡堅定握拳發言，展現難得高昂的態勢。嚴德發說，中共遼寧號航空母艦編隊自3月18日由山東古鎮口啟航，經台灣海峽南駛，本月12日在海南榆林舉行海上閱兵式，隨即在海南錦母角以東海域航訓，並於18日結束南海航訓，經巴士海峽赴西太平洋，進行首次遠海海空操演；另近日中共空軍接連3日進行跨島鍊長航飛行訓練。國軍對上述相關海、空動態，均全程掌握並即時應處，有效守護國防安全。

嚴德發上午由聯參主管陪同，前往空軍屏東基地視導空軍第6聯隊，對官兵強化聯合情監偵作為，有效掌握共軍及區域動態的傑出表現，表達肯定與嘉勉。他聽取任務簡報，詳細了解該聯隊近期執行偵蒐任務的過程，並頒發任務人員工作獎金，他強調，「國軍核心價值就是保國衛民，大家在任務中都展現這樣的價值，做得非常好！」

嚴德發強調，「水下、水面、空中，不管從哪裡來，我們都掌握得到！」此次對共軍動態的掌握，國軍充分運用P-3C、E-2K等具備長時間滯空，且偵蒐性能優異的機種，採24小時不間斷、前推預置部署的積極聯合情監偵作為，使偵蒐範圍大幅向外延伸，充分發揮早期預警功效，達到「聽得到、看得見、能指揮」目的，進而提供國軍各部隊應變處置的重要參據，整個任務過程，足證我三軍部隊是足堪捍衛國家安全大任的精實勁旅。