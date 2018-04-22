美陸戰隊若進駐AIT 學者：可視對台重視

2018-04-22 16:57 中央社 台北22日電



前AIT處長楊甦棣今天投書媒體，提及一開始就決定由美國海陸進駐維安。學者認為，美國海陸擔任海陸使館警衛隊是有可能的，由於AIT為民間非營利組織，此舉可視為美對台重視。

美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館預計6月啟用，前AIT處長楊甦棣今天投書媒體，再度提及他任內催生興建新館，且一開始就決定將由美國陸戰隊進駐維安。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問認為，此議題已討論多時，美國海陸戰隊擔任海陸使館警衛隊（Marine Corps EmbassySecurity Group） 是有可能的，但不太可能攜帶重型裝備或大規模部隊進駐。

他也說，過去經驗中，美國海陸僅會駐守美國政府的官方組織，但AIT為非營利性的民間機構，若美國海陸6月進駐AIT新館，可視為美方對台灣的重視，同時這也是美方將這些行為視為美中台三邊關係的籌碼。

林穎佑表示，根據目前已披露的訊息，AIT新館由內而外初步分為三層。他指出，陸戰隊可能負責機密核心的建物，其他區域則是由安全幹員執行，而連結館區內外部分，則在台灣招聘從軍警界退役的菁英擔任保全。

若美國海軍陸戰隊來台，是否可能著制服執勤？林穎佑指出，由於陸戰隊負責AIT建物內部的核心，外界根本看不到內部情形，所以沒有穿不穿制服這項問題。對美國而言，是進可攻、退可守的策略。

政大國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問認為，美國任何動作都會造成中國大陸不悅，AIT雖為非營利民間組織，但派駐在此的美文官、武官年資都可累積，因此他解讀，這是一個「正常化、形式化的過程」。