陸打網路心理戰 前艦長：共軍機艦資訊應公開

2018-04-22 14:38 中央社 台北22日電



共軍動作頻頻，不只實施軍訓，也借台灣傳媒發達特點，大打心理戰；新江艦前艦長呂禮詩認為，為避免台媒被動跟進大陸新聞，國防部應學習日本防衛省，定時公布共軍機艦資訊。

中國大陸12日在南海軍演結束後，陸媒「環球時報」緊接著報導18日共軍將在台灣海峽、福建石獅靶場舉辦火砲訓練；昨天央視更進一步公布台灣戰機F-16監控共機照片，兩大議題的同一模式，就是「陸媒發布台媒跟進」，議題隨即在台灣發酵。

新江艦前艦長、前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩接受中央社訪問時表示，資訊無國界的世代，共軍機艦繞台資訊就算國防部不講，日本防衛省網站、火腿族（業餘無線電人員）也會對外揭露。

即使國防部對共軍動向都不對外公開宣布，中國大陸也會透過央視、微博向全世界發布，因為共軍現在不只做軍事訓練，也進行心理、輿論及法律戰。

呂禮詩認為，台灣媒體注重即時新聞、點閱率，會守著陸媒、即時發布最新訊息，杜絕這類情況最根本的方式是，建議國防部學習日本防衛省，將最新資訊定時定量對外公布，避免演變成「台媒跟進陸媒」狀況。

此外，呂禮詩分析，國防部不願主動將訊息對外公布原因可能有二，一是擔心台灣本身軍機艦數量不如共軍，可能會拖垮心理戰；另外一個原因則是擔心洩密問題。但他認為，若台灣能早一步對外公布，不僅能鞏固心房，未來在預算上也比較容易爭取，避免落入大陸心理戰的圈套。

軍事專家、「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文表示，1996年台海飛彈危機與1999年「兩國論」提出時，中國大陸還不擅於使用網路，均以中央電視台發表領導人談話等傳統方式操作；但從最近幾項議題可以發現，中國大陸越來越擅長運用網路媒體特性。

鄭繼文認為，台灣不是管制媒體言論的社會，這些特點很容易被運用，但這是台灣社會現況，相關部門也很難有對策，唯一可以做的，除媒體盡可能客觀報導外，相關政府部門也應針對議題主動說明。