美方不釋出技術 IDF戰機無法納迅安系統管制

2018-04-22 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍「迅安系統」是台美「博勝專案」共同開發的聯合作戰指揮管制系統，納入系統的國軍戰略單位，能藉由共同的戰術資訊，接受指揮管制。中科院研發中的海軍新一代戰鬥系統「迅聯專案」，將納入迅安系統介接，但空軍IDF戰機經評估後，確定無法納入迅安系統。

迅安系統是國軍重要聯戰指管系統，對於IDF戰機納入迅安系統介接規劃，空軍司令部表示，空軍需獲得美方釋出Link-16終端機核心技術文件，且漢翔公司需能具備該型機任務電腦鏈結迅安系統的整合能力，才能使IDF戰機鏈結迅安系統。但Link-16終端機是美政府管制品項，美方未同意釋出相關技術設計文件。

空軍表示，考量IDF戰機已服役逾20年，漢翔公司說明如獲取Link-16核心文件，評估及整合完畢及部署，恐已達屆壽階段，成本效益不足，空軍下一代戰機發展已將數據鏈路功能納入需求，建議以下一代自製戰機與數據鏈路功能為開發目標，以利國防資源有效配置。

海軍則表示，目前迅安系統鏈結海軍6處作戰中心、30處岸基陣地、4處地空中繼站、14處艦艇載台及1處測訓中心等55處迅安系統戰備。至於海軍新艦將採用的「迅聯專案」，海軍司令部表示，此案是由國防部軍備局委中科院研製新一代戰鬥系統，所需經費由國防部軍備局科學研究預算編列支應；預劃研製開放式戰鬥管理系統，與艦上現有防空、水面、反潛、電戰及鏈路系統結合，遂行各項聯合作戰任務。預於107年執行專案整備與研發測評，待通過測評並完成整體評估後，納入海軍後續新造艦規劃運用。