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楊甦隸投書 再提美海軍陸戰隊6月將進駐AIT新館

2018-04-22 11:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

美國在台協會（AIT）金湖路新館將在6月份啟用，前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣今日投書「自由時報」，再次提及新館將由美國海軍陸戰隊駐防一事。他在文中強調，「據我所知，內湖新館將由美國的精銳部隊負責衛戍工作。如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的陸戰隊之家？」

楊甦棣去年初就曾在華府智庫全球台灣研究中心致詞時，披露美國將派遣海軍陸戰隊，負責AIT內湖新址的維安工作，他強調這是美國對台灣朋友的承諾「具象徵性的表示」。由於台美斷交後，AIT屬於非營利性民間機構，過去未派美軍駐守辦事處。美方派駐海軍陸戰隊使館警衛隊（Marine Corps Embassy Security Group），通常是針對有邦交關係的大使館。但楊甦棣披露此節，我外交部與國防部都相當低調，表示一切悉尊重美方規劃。

海軍陸戰隊使館警衛隊是美國海軍陸戰隊一個營級部隊，負責美國駐外大使館、領事館及美國政府在外機構的安全維護任務，包括布魯塞爾的美國駐北約代表處等。隊員稱為「海軍陸戰隊駐衛兵」（Marine Security Guard）。

楊甦棣今日投書「自由時報」星期專論，再次提及他過去規劃金湖路新館的歷程，披露台北辦事處新館將設立「陸戰隊之家」（Marine House）的訊息。他說，打從一開始，他就決定確保AIT新館將由「美國陸戰隊使館警衛隊」（MSG）派駐一支分遣隊負責維安。在促成此事的過程中，他有一位強力幫手。他與葛瑞森（Wallace "Chip" Gregson）相識超過25年，當時他官拜陸戰隊准將，與時任國防部副助理部長的坎貝爾（Kurt Campbell）共事。之後葛瑞森曾任駐沖繩美軍陸戰師指揮官，並在退役後出任主管亞太安全事務的國防部助理部長。他在任內曾多次訪台，充分了解密切卻又非正式的美台關係的重要性。

楊甦棣在文中表示，因此，在他擔任台北辦事處處長時，他拜訪時任五角大廈助理部長的老友葛瑞森，確保國防部大力支持在AIT新館派駐陸戰隊。為了落實這個構想，兩人密切合作，他為此奔走張羅，也確保了他最初將陸戰隊之家納入新館設計的想法。他了解目前仍在AIT任職的友人受限於美台關係的敏感性，但據他所知，內湖新館將由美國的精銳部隊負責衛戍工作。如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的陸戰隊之家？

美國在台協會（AIT）金湖路新館將在6月份啟用，前美國在台協會台北辦事處處長楊甦...
美國在台協會（AIT）金湖路新館將在6月份啟用，前美國在台協會台北辦事處處長楊甦棣今日投書「自由時報」，再次提及新館將由美國海軍陸戰隊駐防一事。他在文中強調，「據我所知，內湖新館將由美國的精銳部隊負責衛戍工作。如果不是陸戰隊弟兄，還能有誰會進駐新館的陸戰隊之家？」
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